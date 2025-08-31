Trump muestra las mismas lesiones que la reina Isabel antes de morir; el mandatario rompe el silencio tras rumores

Los rumores de una mala salud del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se viralizaron en redes sociales, ya que el 30 y 31 de agosto el líder norteamericano no apareció en distintos eventos oficiales, lo que despertó toda clase de especulaciones.

Y es que en Internet las búsquedas en Google y en X (antes Twitter) las búsquedas "Trump dead", "is Trump dead" y "Where is Donald Trump" se volvieron tendencias desde el sábado; además, su última aparición pública fue el miércoles durante una reunión con su gabinete, y este fin de semana se le fotografó con su nieta Kai Trump cuando iban a a jugar golf en Virginia.

Y no fue para menos, pues en internet se compartieron fotografías de hematomas o moretones en las manos de Trump, de 79 años de edad, así como cambio de coloración en la piel, parecidas a las que la reina Isabel II tenía en sus manos días antes de fallecer.

Respecto a esta situación, en julio de 2025 la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, reveló que Donald Trump padece de insuficiencia venosa, una afección común en personas de la tercera edad.

Además de que quienes superan los 70 años presentan más esta condición, la afección es benigna y común, explicó la funcionaria.

TRUMP REAPARECE Y REACCIONA A LOS RUMORES

Sin embargo, y luego de su ausencia de dos días de actos oficiales, este domingo Trump reapareció, para desmentir los rumores en torno a su presunta muerte, las cuales inundaron las redes sociales y que, supuestamente, se había "profetizado" en la serie The Simpson.

Las especulaciones en torno a su salud no son novedad, pues desde hace meses se le aprecian los moretones en la mano derecha; en julio, durante el Mundial de Clubes de la FIFA, fue captado con los tobillos hinchados.

Al respecto, Sean Barbabella, su médico de cabecera, explicó que estas manchas son consistentes con una "irritación de tejidos blandos por los constantes apretones de mano", así como al uso de aspirina.

Al final, fue el propio presidente de Estados Unidos quien, ante la ola de rumores, rompió el silencio a través de su red Truth Social, para responder al comentario del usuario DC_Draino, quien dijo que el expresidente Joe Biden desaparecía durante sus últimos meses de mandato y cuando reaparecía explicaba que estaba en su mejor momento.

En cuanto al actual líder de la Unión Americana, señaló: "Trump trabaja más horas que cualquier otro presidente y la prensa se escandaliza si desaparece 24 horas. Doble estándar cómico".

Así, este domingo Trump ironizó la situación y envió su mensaje de buena salud, el cual publicó en mayúsculas:

"NUNCA EN MI VIDA ME HE SENTIDO MEJOR. Además, ¡DC ES UNA ZONA LIBRE DE CRIMEN! Presidente DJT".

Con ello silenció los rumores, destacó los logros de su administración e insistió que la economía de Estados Unidos pasa un buen momento.