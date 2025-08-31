Se revela nueva información de las víctimas del tiroteo de escuela católica en Estados Unidos

Un tiroteo ocurrido en la escuela católica Anunciación en Minneapolis, Minnesota, dejó el pasado miércoles un saldo devastador: dos niños murieron y 17 personas resultaron heridas durante una misa escolar.

UN ATAQUE EN PLENA MISA ESCOLAR

El ataque comenzó poco antes de las 08:00 de la mañana, cuando la comunidad estudiantil celebraba el inicio del nuevo ciclo escolar con una misa. Testigos narraron escenas de pánico mientras la atacante, identificada como Robin Westman, de 23 años, abrió fuego contra los asistentes. Vestida de negro y armada con un rifle, una escopeta y una pistola, disparó decenas de veces a través de las ventanas de la iglesia.

La mujer murió en el lugar por una herida autoinfligida. El FBI señaló que el caso está siendo investigado como un acto de terrorismo interno y un crimen de odio contra la comunidad católica.

QUIÉNES ERAN LAS VÍCTIMAS FATALES

Las familias de los pequeños confirmaron sus identidades: Fletcher Merkel, de 8 años, y Harper Moyski, de 10.

El padre de Fletcher describió a su hijo como un niño alegre, apasionado por el deporte, la cocina y la pesca. “Denles hoy a sus hijos un abrazo y un beso más. Siempre te llevaremos en el corazón”, expresó entre lágrimas.

Por su parte, los padres de Harper la recordaron como una niña brillante y bondadosa. “Su risa y su espíritu iluminaban a todos. Estamos destrozados y creemos que su recuerdo debe ser un impulso para detener la violencia armada”, dijeron en un comunicado.

LOS HERIDOS Y EL HEROÍSMO EN MEDIO DEL CAOS

Entre los heridos se encuentran tres feligreses de entre 80 y 89 años y siete niños que fueron trasladados de emergencia a hospitales locales. Cuatro de ellos necesitaron cirugía y permanecen en recuperación.

Uno de los testimonios más impactantes fue el de un niño de 10 años que relató cómo su amigo lo salvó de las balas al cubrirlo con su propio cuerpo. “Víctor se echó encima de mí y recibió un disparo en la espalda. Lo llevaron al hospital, pero creo que ahora está bien”, contó.

QUIÉN ERA LA ATACANTE

Las autoridades identificaron a la agresora como Robin Westman, quien había cambiado legalmente su nombre en 2020. No tenía antecedentes penales graves y actuó sola. Además de las armas, la policía halló una bomba de humo y un manifiesto programado para publicarse en YouTube durante el ataque, el cual fue retirado por el FBI.

La madre de Westman había trabajado en la misma escuela años atrás, lo que ha llevado a las autoridades a investigar posibles conexiones. De momento, se desconocen los motivos exactos que la llevaron a cometer la masacre.

REACCIONES DE LÍDERES Y AUTORIDADES

El ataque ha generado indignación a nivel nacional. El papa León XIV, primer pontífice estadounidense, expresó estar profundamente entristecido por el hecho y envió sus condolencias a las familias.

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, pidió no reducir la tragedia a simples “pensamientos y oraciones”, recordando que los niños estaban rezando al momento del ataque.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, señaló que este tipo de hechos se han vuelto “demasiado comunes en el país” y urgió a tomar medidas para evitar que otras comunidades pasen por una tragedia similar.

El expresidente Donald Trump también ofreció condolencias y ordenó que la bandera ondeara a media asta en la Casa Blanca en honor a las víctimas.