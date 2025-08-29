  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 29 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Internacional / Mundo

Legionarios de Cristo responden al Documental sobre Marcial Maciel: fue fundador, pero no modelo a seguir

Expresaron su descontento por el uso no autorizado de imágenes de personas, incluidos menores de edad y exconsagrados

Ago. 29, 2025
La Congregación asegura que, durante más de 15 años, ha emprendido un proceso de transformación interna.
La Congregación asegura que, durante más de 15 años, ha emprendido un proceso de transformación interna.

La Congregación de los Legionarios de Cristo ha emitido un comunicado en el que expresa su "profunda solidaridad" con las víctimas de los abusos cometidos por su fundador, el P. Marcial Maciel, en respuesta al estreno del documental "El Lobo de Dios".

Este proyecto presenta testimonios y denuncias sobre los crímenes cometidos por Maciel, un capítulo oscuro en la historia de la institución.

El mensaje resalta que, desde 2010, los Legionarios han reconocido públicamente la verdad de las acusaciones y han pedido perdón a las víctimas, reiterando su disposición a "escuchar, acompañar y reparar los daños". Además, subraya la importancia de la denuncia en favor de la verdad y la justicia, y pide perdón por la "ceguera y omisión" que afectó la reputación de las personas involucradas.

PARTICIPACIÓN DE LOS LEGIONARIOS EN EL DOCUMENTAL

En su comunicado, los Legionarios de Cristo explican que, en 2022, la productora del documental solicitó una entrevista, la cual fue aceptada como un acto de "responsabilidad y transparencia".

Aclaran que su participación no implicó coproducción ni colaboración editorial, y que no tuvieron conocimiento previo sobre el contenido final del documental. También expresaron su descontento por el uso no autorizado de imágenes de personas, incluidos menores de edad y exconsagrados.

imagen-cuerpo

MACIEL: UN FUNDADOR, PERO NO UN MODELO A SEGUIR

El comunicado recuerda que, durante el Capítulo General de 2014, la Congregación declaró que Maciel no debe ser considerado un modelo de santidad ni un referente para la vida legionaria. El Papa Francisco reafirmó esta postura en 2020, subrayando que los crímenes cometidos por Maciel lo descalifican como ejemplo.

Los Legionarios también reconocen a quienes denunciaron los abusos décadas antes, como Federico Domínguez, el Presbítero Luis Ferreira y Juan José Vaca, entre otros, cuyos testimonios fueron ignorados o desacreditados en su momento.

imagen-cuerpo

COMPROMISO CON LA TRANSFORMACIÓN Y PREVENCIÓN

La Congregación asegura que, durante más de 15 años, ha emprendido un proceso de transformación interna que incluye la escucha y el acompañamiento de las víctimas, la implementación de protocolos de prevención de abusos y la formación continua en temas de abuso de poder, conciencia y sexualidad.

Informes anuales y colaboraciones con organismos especializados están disponibles para consulta en www.0abusos.org.

Finalmente, los Legionarios invitaron a una reflexión profunda sobre la verdad, la justicia y la responsabilidad necesaria para erradicar cualquier tipo de abuso en todos los ámbitos de la sociedad.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
¿Cómo protegerse de la bacteria come carne ante el repunte de casos en costas de EU?
Internacional / Mundo

¿Cómo protegerse de la bacteria "come carne" ante el repunte de casos en costas de EU?

Agosto 29, 2025

Esta bacteria causa síntomas que incluyen escalofríos repentinos, fiebre, náuseas, vómitos, diarrea, conmoción cerebral y heridas cutáneas

Alerta en Nueva York por legionelosis, enfermedad que se contagia por el agua y no tiene vacuna
Internacional / Mundo

Alerta en Nueva York por legionelosis, enfermedad que se contagia por el agua y no tiene vacuna

Agosto 28, 2025

El padecimiento prende focos rojos en Estados Unidos; afecta el sistema respiratorio y ya ha cobrado la vida de seis personas

Niño salva a su amigo durante tiroteo en escuela católica: una historia de amistad y valentía
Internacional / Mundo

Niño salva a su amigo durante tiroteo en escuela católica: una historia de amistad y valentía

Agosto 28, 2025

Todo ocurrió durante la Misa de inicio del curso escolar, celebrada en el templo del colegio donde un atacante abrió fuego desde el exterior