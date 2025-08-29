Legionarios de Cristo responden al Documental sobre Marcial Maciel: fue fundador, pero no modelo a seguir

La Congregación de los Legionarios de Cristo ha emitido un comunicado en el que expresa su "profunda solidaridad" con las víctimas de los abusos cometidos por su fundador, el P. Marcial Maciel, en respuesta al estreno del documental " El Lobo de Dios" .

Este proyecto presenta testimonios y denuncias sobre los crímenes cometidos por Maciel, un capítulo oscuro en la historia de la institución.

El mensaje resalta que, desde 2010, los Legionarios han reconocido públicamente la verdad de las acusaciones y han pedido perdón a las víctimas, reiterando su disposición a "escuchar, acompañar y reparar los daños". Además, subraya la importancia de la denuncia en favor de la verdad y la justicia, y pide perdón por la "ceguera y omisión" que afectó la reputación de las personas involucradas.

PARTICIPACIÓN DE LOS LEGIONARIOS EN EL DOCUMENTAL

En su comunicado, los Legionarios de Cristo explican que, en 2022, la productora del documental solicitó una entrevista, la cual fue aceptada como un acto de "responsabilidad y transparencia".

Aclaran que su participación no implicó coproducción ni colaboración editorial, y que no tuvieron conocimiento previo sobre el contenido final del documental. También expresaron su descontento por el uso no autorizado de imágenes de personas, incluidos menores de edad y exconsagrados.

MACIEL: UN FUNDADOR, PERO NO UN MODELO A SEGUIR

El comunicado recuerda que, durante el Capítulo General de 2014, la Congregación declaró que Maciel no debe ser considerado un modelo de santidad ni un referente para la vida legionaria. El Papa Francisco reafirmó esta postura en 2020, subrayando que los crímenes cometidos por Maciel lo descalifican como ejemplo.

Los Legionarios también reconocen a quienes denunciaron los abusos décadas antes, como Federico Domínguez, el Presbítero Luis Ferreira y Juan José Vaca, entre otros, cuyos testimonios fueron ignorados o desacreditados en su momento.

COMPROMISO CON LA TRANSFORMACIÓN Y PREVENCIÓN

La Congregación asegura que, durante más de 15 años, ha emprendido un proceso de transformación interna que incluye la escucha y el acompañamiento de las víctimas, la implementación de protocolos de prevención de abusos y la formación continua en temas de abuso de poder, conciencia y sexualidad.

Informes anuales y colaboraciones con organismos especializados están disponibles para consulta en www.0abusos.org .

Finalmente, los Legionarios invitaron a una reflexión profunda sobre la verdad, la justicia y la responsabilidad necesaria para erradicar cualquier tipo de abuso en todos los ámbitos de la sociedad.