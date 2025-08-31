Emiten alerta sanitaria urgente por huevo contaminado con salmonela; te decimos cuál es

La presencia de una bacteria en huevos prendió la alerta sanitaria en Estados Unidos, luego de que se detectara que una famosa marca de este producto estaba contaminada.

El "bicho" encontrado en ese alimento es la salmonela, la cual puede provocar severas afectaciones a la salud de los consumidores, por lo que autoridades sanitarias ordenaron su inmediato retiro de las estanterías, informó la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA).

La marca de huevos contaminados pertenece a la empresa Country Eggs, LLC, con sede en Lucerne Valley, California, quien de inmediato retiró el producto contaminado.

Comúnmente, la salmonela es un microorganismo capaz de provocar infecciones graves y, en algunos casos, mortales; además, está presente en alimentos de origen animal, como carne, pollo, huevos y productos lácteos, la cual al ingerirse desencadena la enfermedad llamada salmonelosis, que impacta al sistema digestivo.

Afecta a cualquier persona, pero quienes están más expuestos son niños pequeños, adultos mayores y personas con sistemas inmunológicos comprometidos.

A raíz del registro de, por lo menos 92 casos de salmonelosis, la producción fue suspendida temporalmente y se ordenó el retiro inmediato del siguiente lote de huevo:

Nagatoshi Produce: vendido del 1/7/25 al 16/9/25, bajo el código N.° CA 7695

Misuho: vendido del 1/7/25 al 16/9/25, bajo el código N.° CA 7695

Nijiya Markets: vendido del 1/7/25 al 16/9/25, con el código N.° CA 7695

Envasado a granel 1/15 DZ para servicio de alimentos: Huevos de Campo YEMAS GRANDES MARRONES SUNSHINE: vendido del 1/7/25 al 16/9/25

SÍNTOMAS DE LA SALMONELOSIS

Así las cosas, y para que esté enterado, la sintomatología de la enfermedad aparece entra las seis horas y seis días luego de consumir el huevo contaminado, y el paciente puede presentar:

Fiebre, diarrea, que en ocasiones puede ser sanguinolenta; náuseas, vómito y dolor abdominal, síntomas los cuales tendrían una duración entre cuatro y siete días, y pasa sin necesidad de un tratamiento.

No obstante, en casos graves, la salmonela podría pasar al torrente sanguíneo, provocando complicaciones como endocarditis, artritis o infecciones arteriales.

En caso de haber comprado huevos contaminados, la recomendación de la FDA es, bajo ninguna circunstancia, consumirlos y devolverlos a donde los compró, a fin de que le reembolsen lo pagado y estos sean desechados.

Si presenta los síntomas anteriores, acuda al médico inmediata; mayor información, a los teléfonos de la empresa: 1 (800) 722-3447, de 8:00 a 17:00 horas, mediante correo electrónico a la dirección: info@countryeggsllc.com