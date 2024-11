Visa americana: ¿Abrirán los consulados de Estados Unidos el Día de Acción de Gracias?

El Día de Acción de Gracias (Thanksgiving Day) es uno de los feriados más importantes de Estados Unidos, y este año, como en otros, las embajadas y consulados de este país en México se verán afectados por esta celebración, la cual se celebra el último jueves de noviembre. En 2024, este día cae el 28 de noviembre.

Para quienes están en proceso de tramitar o renovar su visa, es fundamental saber si este día afectará el funcionamiento de las oficinas consulares, ya que la suspensión de actividades podría generar contratiempos si no se tiene en cuenta.

Los consulados y la Embajada de Estados Unidos en México respetan no solo los feriados estadounidenses, sino también los días festivos nacionales de México, ya que emplean a trabajadores locales que están protegidos por la Ley Federal del Trabajo (LFT).

¿ABRIRÁN LOS CONSULADOS DE EU EL DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS?

El Día de Acción de Gracias es una festividad de gran importancia en Estados Unidos, por lo que todas las oficinas diplomáticas estadounidenses en México, tanto la Embajada en la Ciudad de México como los Consulados en diversas ciudades del país, suspenderán sus actividades el 28 de noviembre de 2024. Esto implica que no habrá atención presencial para la realización de trámites, como la solicitud de visa, pasaportes o cualquier otro servicio consular.

Aunque no habrá atención presencial en los consulados y la Embajada el Día de Acción de Gracias, los servicios en línea seguirán disponibles. Los solicitantes pueden continuar con diversos trámites, como:

Pago de derechos consulares.

Solicitud de citas a través del portal oficial.

Envío de documentación para ciertos procedimientos consulares.

Sin embargo, es importante verificar que todos los requisitos en línea estén completos y que no haya complicaciones con el sistema para evitar retrasos.

¿QUÉ OTROS DÍAS ESTARÁ CERRADO EL CONSULADO DE EU?

Además, del Día de Acción de Gracias, el consulado de Estados Unidos suspenderá actividades. Es importante que los solicitantes de visa también consideren otros días festivos que pueden afectar el servicio en los consulados. En diciembre de 2024, habrá otros días en los que no se brindarán servicios:

12 de diciembre: Día de la Virgen de Guadalupe (México/ Estados Unidos ).

Día de la Virgen de Guadalupe (México/ ). 25 de diciembre: Día de Navidad (México/Estados Unidos).

En estas fechas, no habrá atención en los consulados ni en la Embajada de Estados Unidos. No obstante, las actividades se reanudarán al día siguiente, en los horarios habituales, atendiendo las citas previamente agendadas.

Es relevante señalar que las autoridades estadounidenses no programan citas en días festivos, por lo que, si ya se tiene una cita confirmada, no hay de qué preocuparse. En caso de que se necesite reagendar la cita o aún no se encuentra con disponibilidad, la Embajada de Estados Unidos recomienda monitorear constantemente su portal de citas.

A veces, puede ser difícil acceder a las fechas en horarios de alta demanda, pero fuera de esos momentos suele haber mayor disponibilidad debido a los cambios realizados por otros usuarios.