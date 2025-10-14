VIDEOS | Presunto coche-bomba explota cerca de un centro comercial en Ecuador

La noche de este martes 14 de octubre, la tragedia se cernió sobre Ecuador, luego de que un coche-bomba explotara en un centro comercial.

De acuerdo con la información, el estallido se dio en el Mall del Sol, ubicado en la capital del país, Guayaquil, sacudiendo edificios aledaños y generando el terror en la ciudad.

Reportes preliminares establecen que hasta este momento se reportó el deceso de un taxista que laboraba en el lugar, y que falleció a consecuencia del estallido; además dejó dos personas heridas.

Entrevistado al respecto, Jorge Montanero, jefe de la División de Rescate de Bomberos, explicó que tras la explosión evacuaron edificios aledaños, a fin de limitar la zona; respecto a si se trató de un coche-bomba, expuso que desconocen, pero que normalmente un carro en llamas no explota de esa manera.

Por su parte, Humberto Plaza, gobernador del estado de Guayas, calificó lo ocurrido como “terrorismo puro y duro”, y afirmó que la Policía buscará a los responsables, para que enfrenten a la justicia.

Ecuador siempre fue un lugar imperfecto, pero pacífico.

Nunca esto. Nunca este nivel de insensibilidad y violencia.



Devuélvannos nuestro país, hijos de puta.



pic.twitter.com/ArAesNBTdD — Sebastián Decker (@SebasDecker) October 15, 2025

ASÍ SE VIVIÓ LA EXPLOSIÓN EN ECUADOR

El momento fue captado en videos, los cuales fueron colocados en redes sociales; inicialmente las imágenes podrían indicar que se trató de un accidente; sin embargo, luego se supo que el vehículo que ardía en llamas contenía explosivos.

La onda expansiva, provocada por la explosión, causó daños materiales en edificios y automóviles cercanos.

Autoridades y bomberos se presentaron en el lugar, para contener las llamas, así como para controlar la situación e iniciar con las primeras investigaciones.