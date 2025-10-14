  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 14 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Internacional / Mundo

VIDEOS | Presunto coche-bomba explota cerca de un centro comercial en Ecuador

Hay un muerto y dos heridos; el jefe de División de Bomberos aclara que un carro en llamas no estalla como ocurrió con este

Oct. 14, 2025
VIDEOS | Presunto coche-bomba explota cerca de un centro comercial en Ecuador

La noche de este martes 14 de octubre, la tragedia se cernió sobre Ecuador, luego de que un coche-bomba explotara en un centro comercial.

De acuerdo con la información, el estallido se dio en el Mall del Sol, ubicado en la capital del país, Guayaquil, sacudiendo edificios aledaños y generando el terror en la ciudad.

Reportes preliminares establecen que hasta este momento se reportó el deceso de un taxista que laboraba en el lugar, y que falleció a consecuencia del estallido; además dejó dos personas heridas.

Entrevistado al respecto, Jorge Montanero, jefe de la División de Rescate de Bomberos, explicó que tras la explosión evacuaron edificios aledaños, a fin de limitar la zona; respecto a si se trató de un coche-bomba, expuso que desconocen, pero que normalmente un carro en llamas no explota de esa manera.

Por su parte, Humberto Plaza, gobernador del estado de Guayas, calificó lo ocurrido como “terrorismo puro y duro”, y afirmó que la Policía buscará a los responsables, para que enfrenten a la justicia.

ASÍ SE VIVIÓ LA EXPLOSIÓN EN ECUADOR

El momento fue captado en videos, los cuales fueron colocados en redes sociales; inicialmente las imágenes podrían indicar que se trató de un accidente; sin embargo, luego se supo que el vehículo que ardía en llamas contenía explosivos.

La onda expansiva, provocada por la explosión, causó daños materiales en edificios y automóviles cercanos.

Autoridades y bomberos se presentaron en el lugar, para contener las llamas, así como para controlar la situación e iniciar con las primeras investigaciones.

Edel Osuna
Edel Osuna
Contenido Relacionado
EE. UU. cancela visas a 50 políticos mexicanos por presuntos vínculos con el narcotráfico, según Reuters
Internacional / Mundo

EE. UU. cancela visas a 50 políticos mexicanos por presuntos vínculos con el narcotráfico, según Reuters

Octubre 14, 2025

La presidenta Claudia Sheinbaum afirma no tener información sobre los afectados; entre los señalados estaría la gobernadora Marina del Pilar

Trump aparece en la portada de la revista TIME pero critica la foto: “Es realmente mala”
Internacional / Mundo

Trump aparece en la portada de la revista TIME pero critica la foto: “Es realmente mala”

Octubre 14, 2025

El mandatario estadounidense no ocultó su descontento con la fotografía elegida, asegurando que con el ángulo de la toma “le borró el pelo”

Proponen a Donald Trump para el Premio Nobel de la Paz 2026
Internacional / Mundo

Proponen a Donald Trump para el Premio Nobel de la Paz 2026

Octubre 14, 2025

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, volvió a nominar al presidente de Estados Unidos al Premio Nobel de la Paz 2026