VIDEOS | Impactantes momentos en que se estrella avión en Kazajistán; hay al menos 32 sobrevivientes

Un avión de la compañía Azerbaiyán Airlines se estrelló este miércoles 25 de diciembre en el oeste de Kazajistán, dejando al menos 32 personas sobrevivientes entre las 67 que viajaban a bordo.

El siniestro ocurrió cerca de la ciudad de Aktau, situada a orillas del mar Caspio, cuando el avión, un Embraer 190, realizaba un vuelo entre Bakú, la capital de Azerbaiyán, y Grozni, la capital de Chechenia, Rusia.

El Ministerio de Emergencias de Kazajistán informó que el avión, que cubría la ruta internacional, se estrelló en una zona cercana a Aktau, provocando un incendio masivo tras el impacto.

En videos difundidos por medios rusos, se observan las imágenes del avión en llamas, y posteriormente, parcialmente calcinado. La parte delantera del avión quedó completamente destruida, lo que genera incertidumbre sobre las condiciones de los sobrevivientes.

Las autoridades kazajas enviaron 150 rescatistas al lugar para colaborar en las labores de rescate y recuperación de los cuerpos.

Según el Ministerio de Situaciones de Emergencia de Kazajistán, el incendio fue uno de los principales obstáculos en las operaciones de rescate, pero rápidamente se trabajó para extinguir las llamas y poder evaluar el estado de las víctimas.

#BREAKING | An Azerbaijan Airlines Embraer E190 from Baku to Grozny crashed near Aktau, Kazakhstan, with 72 people aboard. Originally bound for Grozny, it was redirected to Makhachkala and Aktau, circling before requesting an emergency landing. #Airways #News pic.twitter.com/jz6UNAmFE4