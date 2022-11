VIDEO. Tragedia en festival aéreo: chocan Boeing y un caza

De acuerdo con la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos, el percance ocurrió durante el evento "Wings Over Dallas WWII Airshow", celebrado en el Aeropuerto Ejecutivo de Dallas, Texas.

Las aeronaves participantes fueron un bombardero Boeing B-17 Flying Fortress llamado "Texas Rider", y un caza Bell P-63 Kingcobra, matrícula civil N191H.

De acuerdo con las imágenes de los videos que han inundado la red, ambas aeronaves se desplazaban de acuerdo a lo previsto, pero al parecer un error de cálculo, el caza dio de lleno en el centro del enorme aeroplano y lo partió en dos.

?? GRAPHIC VIDEO: A mid-air collision involving two planes near the Dallas Executive Airport, today. The accident took place during the Wings Over Dallas WWII Airshow at 1:25 p.m., according to Dallas Fire-Rescue. A @FOX4 viewer took this video. @FOX4 is working for more details. pic.twitter.com/jdA6Cpb9Ot