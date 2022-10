VIDEO. Pánico en feria de Phoenix tras tiroteo

El incidente tuvo lugar en el estacionamiento ubicado cerca de 19th Avenue y McDowell Road, pasadas las 22:00 horas del domingo.

Cientos de personas disfrutaban de los juegos mecánicos y las atracciones de la feria, en un rato de esparcimiento familiar, cuando de pronto escucharon balazos, lo que provocó el pánico y tratando de ponerse a salvo corrieron en estampida hacia la salida del lugar.

Según testigos, loa autores del tiroteo viajaban a bordo de un automóvil; la Policía logró localizarlos e interrogó a cuatro sospechosos que estaban dentro del vehículo, en el que encontraron varias armas de fuego.

Aunque varios automóviles fueron alcanzados por las balas, no hubo personas heridas.

