VIDEO. Mata de un balazo a su esposo durante transmisión en Facebook

Los lamentables hechos se desarrollaron el sábado en el departamento ubicado en el 500 Green Tree Drive, en Columbus, condado de Lowndes, Mississippi, Estados Unidos, donde estaban reunidos familiares y amigos.

De acuerdo con la información, la agresora es Kadejah Michelle Brown, de 28 años de edad, quien transmitió el hecho a través de Facebook Live, y la víctima fatal es su marido, Jerry Brown.

Eddie Hawkins, alguacil del condado de Lowndes, explicó que los esposos llevaban parte de la noche discutiendo, pero que a fin de calmar un poco la situación, Jerry intentó salir de casa.

Mientras él se dispone a salir, la mujer está cuestionándolo repetidamente con "¿Cuál es la conversación que quieres tener?", a lo que el hombre le contesta: "¡No me toques! Dile a tu hija que me quite las manos de encima", dijo Jerry, dirigiéndose a otra persona, presuntamente la madre de Kadejah, quien estaba en el departamento.

En medio de la discusión, la esposa le grita a Jerry: "¡se supone que debes estar aquí!", a la vez que le reclama que no la ayude con sus hijos.

Sin embargo, él le responde: "¡No me toques! ¡Llamaré a la policía por eso!"; en tanto, la situación iba subiendo de tono, al grado de llegar a lo físico.

"¡Esta es tu familia, se supone que debes estar aquí ayudando, cuidando a los niños!", le dice la madre de Kadejah a su yerno, pero esto no baja el problema.

De pronto, la imagen del video se torna oscura, pero la discusión continúa por varios segundos, creciendo en proporción; de pronto, el rugido de un arma se escucha y el plomo hizo blanco en la humanidad de Jerry, que jadea gravemente herido.

Tras escucharse el disparo, los gritos se apoderan de la escena, además de que se oye a un niño llorar entre todo el alboroto.

Policía de Lowndes acudieron al llamado de emergencia y arrestaron a Kadejah, a quien el fiscal está acusando de asesinato; el arma usada en el incidente, una calibre 9 milímetros, fue recuperada, expuso le Policía.

"Este fue un asesinato trágico y sin sentido, y nuestros pensamientos y oraciones están con la familia de la víctima. Afortunadamente, Brown está bajo custodia y esperamos que el sistema de justicia penal la haga responsable", puntualizó la autoridad.