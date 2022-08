VIDEO. Joven es arrastrada por un río y la encuentran muerta

Imágenes impactantes fueron compartidas a través de un video, en el que presuntamente aparece una joven turista de Arizona, de 22 años, siendo arrastrada por las turbulentas aguas tras una fuerte inundación en el Parque Nacional Zion de Utah, tres días antes de que se encontrara su cuerpo.

En la grabación se ve al menos dos personas aferradas a troncos de árboles, mientras el torrente las arrastra rápidamente, ante la mirada de espectadores que nada pueden hacer por ayudarlas, y solo claman "¡Dios mío!".

El inquietante video parece mostrar a la joven Jetal Agnihotri siendo arrastrada por la corriente junto con otro excursionista que fue encontrado a salvo.

Pujan Agnihotri, hermano de Jetal, reveló que posiblemente la persona que aparece en las imágenes sea su hermana, quien caminaba junto con sus amigos a través de un conocido cañón llamado The Narrows y fueron arrastrados río abajo por las aguas fangosas.

"Creemos que es ella", dijo consternado.

Los guardaparques encontraron rápidamente a un joven que fue llevado cientos de metros río abajo, así como a varios de los excursionistas que se habían puesto a salvo en un terreno elevado.

Inicialmente se creyó que todos los turistas habían sido rescatados, hasta que alguien informó que Jetal no aparecía. Los guardias del parque buscaron desde el viernes por la noche y al día siguiente se unieron más personas al rastreo, con rescatistas entrenados en aguas rápidas, perros de búsqueda y más de 170 socorristas.

Finalmente, el cuerpo de Jetal Agnihotri fue localizado el lunes a unos 10 kilómetros de donde había sido arrastrada.

El superintendente del Parque Nacional Zion, Jeff Bradybaugh externó sus condolencias a la familia de la víctima. "Nuestro más sentido pésame para los amigos y la familia de Jetal Agnihotri".