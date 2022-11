VIDEO. Guardia de seguridad recibe a paciente fantasma

El incidente ocurrió alrededor de las 3:26 horas del viernes 11 de noviembre, en el Sanatorio Finochietto, localizado en la intersección de la avenida Córdoba con calle Boulogne Sur Meen, del barrio de Palermo, en Buenos Aires, Argentina.

De acuerdo con las imágenes, el guardia estaba sentado al mostrador de la recepción, cuando las puertas de entrada, que están diseñadas para activarse solas, se abren; al verlo, el guardia toma su tabla de trabajo, retira la cinta que delimita la entrada y toma los datos de una persona que no se ve; luego, se ve cómo se dirige a la parte de atrás y busca para el "paciente" una silla de ruedas, pero este lo rechazó.

Cuando se le preguntó al guardia a quién había recibido, explicó que se trataba de una mujer mayor, quien pidió ver al médico de guardia y él la pasó; sin embargo, como no salía de la consulta, llamó a los doctores, quienes le respondieron que no habían recibido pacientes.

Posteriormente le preguntaron por los datos de la "paciente", quedaron estupefactos, pues la información correspondía a una fémina que el día anterior había fallecido.

Guillermo Capuya, responsable de Relaciones Institucionales del Sanatorio Finochietto, explicó que la situación había sido armada, y que los guardias no tienen vínculo con la institución, es tercerizado y pertenece a una empresa privada.

Cuando investigó lo que estaba pasando, señaló que los datos de la paciente no estaban; es decir, no existía registro alguno, por lo que enfatizó que eso era mentira.

"Lo único que puedo decir es que esto molestó, porque perdimos toda la mañana con esto. Me llamaron desde Estados Unidos, México, Panamá, por algo que casi seguro, lo puedo asegurar, es una situación armada. No sé si para hacer una broma o qué, pero se viralizó. Lo que yo no creo es en fantasmas", añadió.

Finalmente, el personal de seguridad fue sometido a un examen sicotécnico y que la puerta estaba rota, pues en un lapso de 10 horas se abrió 28 veces y negó rotundamente que algo así hubiese pasado.

La misma tarde del incidente, al trabajador, del que no se dieron generales, fue sometido a exámenes mentales y toxicológicos.