VIDEO. El hambre mueve a "fallecido" y se levanta en el velorio

El peculiar caso ocurrió en Cancino Adentro, sitio donde el fallecido, Julio "N", de 27 años de edad, era velado en casa y llorado profusamente por sus familiares y amigos.

De acuerdo con la información, Julio había sido declarado muerto en el Hospital Moscoso Puello, debido a complicaciones pulmonares; no obstante, su familia señaló que en realidad pudo haber estado embrujado.

Pero lo más sorprendente ocurrió cuando estaban velando a Julio, a quien le habían puesto un espejo para ver si lo empañaba, lo cual efectivamente ocurrió.

De pronto, este se sentó, le ofrecieron agua, pero también, el "muerto" pidió sopa.

Dado a que para ellos no estaba muerto, optaron por sacar al hombre del ataúd y lo acomodaron en una de las recámaras de la casa, en espera de que se recupere.

"Si le pusieron formol, no se va a podrir, no se va a descomponer porque está formalizado. Cuando una persona muere, entra en distintas fases, pero en la primera media hora no pasa nada. Entre las 12 y las 18 horas está todo duro. Ahora, después de las 18 horas, el cadáver empieza a ablandarse de manera natural", explicó la doctora Sarita Valdez.

Por otra parte, se indicó que "la irrealidad es lo que hace peor una muerte inesperada", lo que quizá llevó a la familia a mirar a Julio levantarse a tomar agua y comer sopa.

Finalmente, el dictamen de la autoridad fue que el hombre había dejado de existir, liego de varios intentos por parte de sus familiares por hacerlo "resucitar".