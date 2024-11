VIDEO | Voraz incendio arrasa con más de mil casas en Filipinas

Un voraz incendio se registró en Manila, Filipinas, y consumió más de mil viviendas, dejando detrás una estela de miseria así como más de tres mil damnificados. No se han reportado víctimas mortales.

De acuerdo con la información, el incidente orilló al desalojo de más miles de personas, y fue captado desde el aire por un dron de la Agencia de Gestión de Desastres Municipales.

Se indicó que la mayoría de las casas consumidas por el fuego estaban construidas con materiales altamente inflamables, así como con madera.

Por otra parte, autoridades indicaron que los cuerpos de emergencia pusieron en operación 36 camiones y cuatro barcos de bomberos; además, el Ejército filipino envió dos helicópteros para sofocar las llamas.

Sin embargo, pese a los intensos esfuerzos de los "tragahúmo", el siniestro arrasó las viviendas, con afectación a cientos de personas, y se habla, preliminarmente, de más de ocho mil desplazados.

Aún no se ha determinado el origen del fuego, pero la investigación inicial apunta a fallas en el sistema eléctrico, algo común en las casas de zonas precarias del país.

Finalmente, se desconocer si hay personas desaparecidas o sin vida, reporte que se espera en los próximos días, tras las indagatorias.

