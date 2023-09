VIDEO | Trapecista rusa cae al vacío durante actuación en el circo

Terrible accidente se registró durante un espectáculo circense en Rusia, pues una trapecista se vino abajo, desde una altura de 10 metros; las heridas que presenta son tan serias y graves, que su vida está en peligro.

Se trata de la acróbata del aire María Smetanova, de 23 años de edad, cuyo percance quedó grabado en video y se viralizó en redes sociales.

De acuerdo con la información, María realizaba su acto en el Circo Crocuos, en la ciudad de Novosibirsk, Rusia; estaba concentrada ejecutando un peligroso acto, pues no existía red de seguridad.

Sin embargo, algo ocurrió que hizo que la trapecista no sujetara bien las cuerdas y se precipitara al suelo desde una altura de 10 metros, dando con el cuello y la nuca.

María Smetanova quedó inconsciente en el suelo del circo, cuando uno de los ayudantes del espectáculo corre a ver cómo se encuentra, mientras el público queda estupefacto ante lo ocurrido.

El clip del accidente concluye, precisamente, cuando uno de los trabajadores del circo se aproxima a la joven para saber en qué condiciones se encuentra e intenta moverla, pero ella no responde.

Sin embargo, de acuerdo con medios rusos, la condición de María es grave, pues sufrió fractura de brazo, cráneo, conmoción cerebral y lesiones en la masa encefálica.

De acuerdo con medios internacionales, la trapecista inició en las acrobacias del aire desde que tenía 10 años; sin embargo, se unió al Circo Corcuos en 2020, convirtiéndose en una de las atracciones más buscadas.

Según el rotativo británico The Mirror, María fue entrevistada y en una ocasión señaló cómo es su rutina antes de entrar a escena: "Antes de entrar a la pista del circo, dejo mis zapatos y mentalmente digo: 'Espérame'".

El video fue compartido en la plataforma X (antes Twitter) por el usuario @JosephMorrisYT, en donde se ve el momento de la trágica caída.

Russian Circus performer nose-dives 30 feet during trapeze act, terrifying fall to ground caught on video



Maria Smetanova, 23, is in critical condtion. pic.twitter.com/Q4jnzNsRaP