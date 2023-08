VIDEO | Tiroteo en la Universidad de Carolina del Norte

Trágico regreso a clases se vivió en la Universidad de Carolina del Norte, ubicada en la localidad de Chapel Hill, en donde hace unas horas se registró un tiroteo perpetrado por un sujeto armado que puso en jaque a la comunidad estudiantil y docente del centro educativo.

Al presentarse esta situación de riesgo, la universidad solicitó a los estudiantes presentes que se resguardaran en lo que se neutralizaba la agresión y a los que se encontraban en camino que mejor no se acercaran a las instalaciones.

Las autoridades arribaron a la universidad y comenzaron a desplegarse en búsqueda del presunto agresor, en tanto que varios alumnos de encerraron en algunos edificios del campus tratando de ponerse a salvo.

Asimismo, a través de redes sociales se compartieron imágenes en donde se aprecia a algunos jóvenes que prefirieron saltar por las ventanas de las aulas para así huir del tirador.

Roy Cooper, gobernador de Carolina del Norte, comentó: "Esta es una forma trágica de iniciar un nuevo semestre y el estado proveerá toda la ayuda necesaria para apoyar a la comunidad universitaria".

Alrededor de las 13:00 horas, la universidad indicó que una persona armada se encontraba "dentro o cerca" de las instalaciones, más de tres horas después, la propia universidad y las autoridades manifestaron que la amenaza había sido controlada, sin embargo, no se indicó sobre la existencia de víctimas tras el atentado, pero la universidad confirmó la muerte de un miembro de la facultad.

Brian James, jefe policial, dijo que el tiroteo ocurrió en los Laboratorios Caudill, los cuales por el momento se mantienen cerrados mientras se llevan a cabo las investigaciones y recolección de evidencias.

El presunto tirador fue detenido por los agentes policiacos, y en la fotografía se ve que es un joven de rasgos asiáticos, en tanto que los motivos que causaron la agresión no han sido revelados.

