  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Sábado, 15 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Internacional / Mundo

VIDEO | Terrible explosión en parque industrial de Argentina deja 20 personas heridas

El estallido provocó pánico entre la población; se registró en Ezeiza; autoridades investigan las causas del siniestro

Nov. 14, 2025
VIDEO | Terrible explosión en parque industrial de Argentina deja 20 personas heridas

El Parque Industrial del municipio de Ezeiza, Argentina, quedó devastado tras la fuerte explosión que se registró la noche de este viernes 14 de noviembre de 2025, con saldo preliminar de 20 personas heridas, sin víctimas fatales al momento.

Reportes de medios de ese país sudamericano establecen que el incidente en el complejo industrial en un complejo de tres edificios donde había productos agroquímicos, en la localidad de Carlos Spegazzini, en Buenos Aires.

De acuerdo con publicaciones en redes sociales, en Ezeiza bomberos trabajan a marchas forzadas, a fin de que el fuego no se propague a otras áreas.

En las imágenes de los videos que se han viralizado en todo el mundo, se escucha el estallido y se aprecia una enorme columna de fuego, provocando el terror en la gente aledaña al sitio.

Respecto a qué provocó el incendio, Gastón Granados, alcalde de Ezeiza, informó a medios argentinos que se determinarán las causas luego de que se sofoque el siniestro.

Además, dijo que hay personas con heridas leves y casas en las inmediaciones del parque, que presentaron daños. "Es muy confuso todo", indicó.

Edel Osuna
Edel Osuna
Contenido Relacionado
Estados Unidos fusila a un hombre condenado a muerte por triple asesinato
Internacional / Mundo

Estados Unidos fusila a un hombre condenado a muerte por triple asesinato

Noviembre 14, 2025

Stephen Bryant dejaba en sus víctimas "Atrápame si puedes"; fue muerto en Carolina del Sur ante un pelotón, una forma de ejecución cuestionada

Mujer en Japón se casa con un personaje creado por ChatGPT
Internacional / Mundo

Mujer en Japón se casa con un personaje creado por ChatGPT

Noviembre 14, 2025

Su caso ha despertado curiosidad, debate y también reflexiones sobre la manera en que la tecnología influye en la vida emocional de las personas

Cheetos y Doritos se renuevan: PepsiCo lanza línea sin colorantes ni saborizantes artificiales en EU
Internacional / Mundo

Cheetos y Doritos se renuevan: PepsiCo lanza línea sin colorantes ni saborizantes artificiales en EU

Noviembre 14, 2025

La compañía PepsiCo anunció el jueves 13 de noviembre, el lanzamiento de Simply NKD, una nueva línea de sus populares botanas Cheetos y Doritos