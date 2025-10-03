  • 24° C
VIDEO | Se venga de sus asaltantes atropellándolos: murieron

Un fuerte caso de karma instantáneo se registró, luego de que un automovilista que había sido asaltado, cobró venganza de sus atracadores, de un modo letal.

De acuerdo con la información, los hechos se registraron el jueves 2 de octubre, cerca de las 16:00 horas, en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, donde un par de asaltantes tomó por sorpresa a un conductor, a quien despojaron de sus pertenencias; sin embargo, los delincuentes jamás pensaron que el hombre realizaría una acción que los haría pagar caro su atrevimiento.

Consumado el asalto, los delincuentes, que viajaban en una motocicleta, emprendieron la huida; sin embargo, el automovilista, quien tripulaba una vagoneta color blanco, enardecido por lo ocurrido, los persigue a toda velocidad.

Los alcanza y, contra todo pronóstico, los embiste; el conductor de la vagoneta; los tipos salieron proyectados y sus cuerpos se estrellaron contra dos postes que estaban en la banqueta; en tanto, el automovilista chocó contra un vehículo blanco estacionado, el cual, con el impacto, desplazó varios metros y luego huyó.

El estruendo del accidente hizo que personas curiosas se aproximaran al lugar, donde observan el cuerpo de uno de los ocupantes de la moto, quien vestía playera roja, mientras que el segundo quedó a metros del lugar.

En el sitio también quedó la defensa de la vagoneta blanca, además de que el cofre quedó completamente destrozado.

El clip fue compartido en la red social X (antes Twitter), y los comentarios fueron de halago para el conductor y de reproche contra los delincuentes.

