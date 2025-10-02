  • 24° C
Internacional / Mundo

Esta es la nueva Alexa: es más útil, discreta y ajustada al hogar

Amazon lanza productos que integran IA avanzada y chips AZ3, que mejoran funciones de voz, lectura y control del hogar. Son 4 modelos

Oct. 02, 2025
Con el fin de refrescar su línea de dispositivos, así como a su famosa y reconocida asistente virtual Alexa, Amazon decidió apostar por brindar a sus usuarios una experiencia más inteligente, menos invasiva y más enfocada en la resolución de tareas cotidianas.

Y es que la novedad de este dispositivo es la llamada Alexa+, versión que integra Inteligencia Artificial (IA) para conversar, cuyas funcionas más destacadas son: reconocimiento facial con las cámaras Ring, así como la capacidad de resumir capítulos en Kindle, especial para quienes, tras una pausa, retoman la lectura.

imagen-cuerpo

LOS NUEVOS MODELOS DE ALEXA+

De acuerdo con Amazon, son cuatro nuevos dispositivos Echo: Kindle Scribe a color y modelos actualizados de Ring, y los más destacados, de los que te compartimos sus precios, son:

  • Dot Max (99.99 dólares): presenta el triple de potencia de graves, gracias a un sistema de dos vías. Incluye un woofer de alta excursión y un tweeter personalizado; su altavoz integra elementos directamente en la carcasa, eliminando el módulo independiente y duplicando el espacio interno, potenciando los bajos.
  • Echo Studio (219.99 dólares): es 40% más pequeño que el modelo anterior; cuenta con un diseño moderno, basado en una estructura esférica y está hecho con materiales de máxima transparencia acústica.
  • Echo Show 8 (179.99 dólares) y Echo Show 11 (219.99 dólares): dos versiones equipadas con una novedosa pantalla de alta resolución y densidad de más de un millón de píxeles, un diseño que incorpora tecnología táctil avanzada y cristal líquido negativo, para una mayor calidad visual y maximizar los ángulos de visión, aun en sitios con poca iluminación.

Entre otras de las maravillas que incluye la nueva Alexa es que integran chips AZ3 y AZ3 Pro, para mejorar la detección de voz y ejecutar modelos avanzados en el dispositivo.

Con ello las respuestas del dispositivo son más, y se fortalece la privacidad al depender menos de la nube.

imagen-cuerpo

El lanzamiento, señaló Panos Panay, vicepresidente de Amazon, tiene como objetivo combatir el exceso de notificaciones y brindar productos de compañía, sin interrupciones para el usuario.

Además, Alexa+ llegará a las nuevas Fire TV Series 2 y 4, con funciones para la búsqueda de contenidos, sugerir películas o mostrar resultados deportivos en tiempo real.

Ahora bien, la noticia es buena para los usuarios de Estados Unidos, donde el servicio está disponible en inglés y con suscripción mensual de 19.99 dólares.

Finalmente, ya se están probando versiones en español para su lanzamiento en México y en inglés colocarla en Canadá.

Edel Osuna
