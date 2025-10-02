Vladimir Putin responde a Donald Trump: Rusia no es un "tigre de papel"

Luego de que la semana pasada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificara a Rusia como "un tigre de papel", además de que criticó el tiempo que lleva el conflicto con Ucrania, su homólogo Vladimir Putin ya le reviró.

Además, el norteamericano criticó que Moscrú tiene "tres años y medio luchando sin rumbo en una guerra que una verdadera potencia militar habría resuelto en menos de una semana".

La respuesta llegó este 2 de octubre, cuando el ruso se refirió que la nación que gobierna no es lo que Trump señala, pues a diferencia de su país, Ucrania no está peleando solo.

A orillas del Mar Negro, en el balneario de Sochi, desde el Club de Debate Valdái, el líder ruso subrayó que, aunque Ucrania cuenta con el respaldo de países que integran la OTAN, sus tropas siguen avanzando a lo largo del frente.

Dijo que, en la práctica, Rusia estaba enfrentándose a la mayoría de las naciones miembro de la Alianza Atlántica, lo que no ha frenado sus operaciones militares, y destacó algunos logros en el conflicto:

"Todos estos años, Rusia combate no con las Fuerzas Armadas de Ucrania, sino prácticamente con todos los países de la OTAN (...) Si combatimos con todo el bloque (de la OTAN), ¿acaso somos un tigre de papel? ¿Y qué es entonces la OTAN?".

Puntualizó que en la región de Sumi, la aldea de Yunakivka quedó bajo control ruso; que Vovchansk había sido capturada a medias y que era cuestión de tiempo para que sus tropas tomaran el resto.

"Estamos construyendo allí con seguridad una zona de seguridad. Este trabajo avanza con fluidez, calma y según lo previsto", finalizó el mandatario ruso.