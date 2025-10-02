EU desplegará agentes migratorios en el Super Bowl con Bad Bunny como estrella

El Gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles 1 de octubre que desplegará a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, donde el cantante puertorriqueño Bad Bunny será el protagonista del show de medio tiempo.

La advertencia, que llega a poco más de cuatro meses de las elecciones presidenciales, refleja la línea dura de la administración de Donald Trump en materia migratoria y el uso de escenarios de alta visibilidad pública para enviar mensajes políticos a la comunidad migrante.

EU DESPLEGARÁ AGENTES MIGRATORIOS EN EL SUPER BOWL CON BAD BUNNY

Corey Lewandowski, asesor del Departamento de Seguridad Nacional, advirtió en el programa radiofónico The Benny Show que "no hay ningún lugar donde se pueda brindar refugio a quienes se encuentran en este país ilegalmente. Ni el Super Bowl ni ningún otro lugar".

El funcionario aseguró que la directriz proviene directamente del presidente Donald Trump, al recalcar que las autoridades aplicarán la ley "en todas partes" y exhortar a las personas sin documentos a "irse a casa" para evitar detenciones.

Además del anuncio sobre redadas migratorias, la Casa Blanca expresó su rechazo a la elección del cantante latino para encabezar el espectáculo de la NFL. Lewandowski calificó como "una vergüenza" que se eligiera a "alguien que parece odiar tanto a Estados Unidos" para el medio tiempo del evento deportivo más importante del país.

El movimiento Make America Great Again también criticó la decisión, mientras que Sebastian Gorka, director sénior de Trump en la lucha contra el terrorismo, cuestionó a través de redes sociales si la NFL "es incapaz de leer la situación".

BAD BUNNY HARÁ HISTORIA EN EL SUPER BOWL 2026

A pesar de las críticas, Bad Bunny hará historia al convertirse en el primer artista latino en presentarse en solitario en el espectáculo del Super Bowl, programado para el próximo 8 de febrero en el Levi´s Stadium de Santa Clara, California.

El intérprete de reguetón y trap ya había declarado que evitó programar conciertos en Estados Unidos durante su última gira para no exponer a su público a posibles redadas del ICE, lo que ha generado opiniones divididas entre sus seguidores y la opinión pública estadounidense.