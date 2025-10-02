  • 24° C
Internacional / Mundo

Bukele prohíbe el uso del lenguaje inclusivo en escuelas públicas

El presidente salvadoreño compartió la noticia a través de su cuenta de X, con el retuiteo del post de su ministra de Educación

Oct. 02, 2025
La noche de este jueves 2 de octubre, el gobierno de El Salvador dejó en claro que el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas públicas.

La noticia la compartió en su cuenta oficial de X (antes Twitter) el propio presidente Nayib Bukele, que retuiteó un post de la militar Karla Trigueros, titular del Ministerio de Educación.

“Desde hoy queda prohibido el mal llamado ‘lenguaje inclusivo’ en todos los centros educativos públicos de nuestro país”, publicó el mandatario centroamericano.

Por su parte, la funcionaria salvadoreña escribió: “garantizamos el buen uso de nuestro idioma en todo material y contenido, además de proteger a la primera infancia, niñez y adolescencia de injerencias ideológicas que afecten su desarrollo integral”.

En la publicación, la funcionaria salvadoreña señaló, además, que otras dependencias también dejarían su uso. El post lo acompañó del memorándum en el que señala que la prohibición abarca “todos los centros educativos públicos y dependencias de esa cartera de Estado” para “consolidar una comunicación institucional clara, uniforme y respetuosa”.

Con la determinación se eliminan palabras como “amigue”, “compañere”, “niñe”, “todos y todas”, “alumn@”, “jóvenxs”, “nosotras” o cualquier otra deformación lingüística.

Y es que lo que se busca es la eliminación de la ideología de género, misma que “no será admitida por ninguna circunstancia”.

ANTECEDENTE

Fue en febrero de 2024, después de la participación del presidente Nayib Bukele en la Conferencia de Acción Política Conservadora, durante la cual dijo que para él “no solo es importante que la currícula no lleve esta ideología de género y todas estas cosas, sino que también los padres estén informados y tengan voz y voto en lo que van aprender sus hijos”, José Mauricio Pineda, entonces ministro de Educación, informó en redes sociales que el uso de la ideología de género había sido erradicado de las escuelas públicas.

Edel Osuna
