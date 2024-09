VIDEO | Se desplaza el suelo de California; exclusiva ciudad sufre severos destrozos

Estados Unidos tiene prendidas las alarmas debido a que desde el 31 de agosto se han registrado una serie de desplazamientos del suelo en una exclusiva ciudad a 40 kilómetros al sur de Los Ángeles, California.

Es la ciudad de Rancho Palos Verdes, una zona donde las mansiones cuentan con todos los lujos; sin embargo, los deslaves y desplazamientos de terreno las están convirtiendo en un montón de escombros.

Fue mediante un comunicado en su cuenta official de X (antes Twitter) que las autoridades explicaron la diferencia entre advertir y evacuar: "Recuerda que no tienes que esperar a ser evacuado. Si te sientes inseguro, VETE".

Y es que al conocerse los riesgos de permanecer en el área, la Alcaldía de Rancho Palos Verdes advirtió: "Si tienes animales, niños o necesitas más tiempo para evacuar, este es el momento de irte".

El peligro de los deslaves obedece a que gran parte de las residencies fueron construidas sobre acantilados, con vistas panorámicas al Océano Pacífico y a la Isla Catalina, que desde hace tiempo sufren de inestabilidad del terreno.

Sin embargo, la situación se complicó luego de las lluvias de las dos últimas temporadas, abundantes e inusuales.

"El deslizamiento de tierra se ha acelerado dramáticamente en los últimos 12 meses, con zonas en las que se está desplazando hasta 25 centímetros a la semana", señaló el concejal David Bradley; "casi puedes ver el suelo moverse".

Derivado del movimiento del terreno, la carretera que cruza la peninsula ha registrado socavones, así como el hundimiento de casas y jardines, y se han generado incendios.

Sin embargo, más de 42 mil habitantes se niegan a dejar sus propiedades, por lo que el gobernador del Estado, Gavin Newson, declaró la zona en estado de emergencia.

Desde que empezaron a registrarse los movimientos del terreno, se implementaron cortes por tiempo indefinido de agua, gas y luz, algunos provocados por la propia naturaleza, pero otros por los proveedores de servicios, quienes ante la magnitud de lo que pasa, optaron por la suspension; en el caso de la energía eléctrica con cortes por zonas, lo que ha provocado malestar entre los ciudadanos.

Dos semanas atrás, el Ayuntamiento de Rancho Palos Verdes votó por perforar pozos y bombear agua en ellos para disminuir el peligro, en tanto se sigue buscando la causa de los movimientos más profundos.

Hasta el momento, las pérdidas económicas son enormes, por lo que el Gobierno del Condado reserve cinco millones de dólares, para ayuda en caso de desastres, los cuales, al parecer, serán insuficientes.

Dado a que la evacuación de Rancho Palos Verdes no es de carácter obligatorio, las autoridades conminan a los moradores ha irse por su propio pie.

Además, el alguacil del Condado de Los Ángeles dijo a los medios que se usarán drones para monitorear la situación, ya que muchos vecinos, pese al peligro, se resisten a dejar atrás sus casas.

Este incidente no es algo que no se supiera que pasaría, pues expertos en construcción llevan décadas advirtiendo sobre los peligros de la urbanización de la peninsula, pues con la ampliación del bulevar Crenshaw, en 1956, reactive viejos deslaves subterráneos.

Este extraordinario suceso es de los mayores deslizamientos de tierra en la Unión Americana, pues ha provocado que en los últimos años, las viviendas de la zona se han desplazado metros.

DEVELOPING: MASSIVE CRACKS IN THE GROUND ARE STARTING TO FORM BENEATH LAS ANGELES, CALIFORNIA pic.twitter.com/uTR1K6deSr