VIDEO | No se dejaron: pasajeros de camión someten y golpean brutalmente a asaltante

Los amantes de lo ajeno ya no miden consecuencias, ya que por el motivo que sea se exponen a una turba enardecida, y es precisamente lo que le pasó a un asaltante en Barranquilla, Colombia.

El incidente se registró a las 4:48 horas del pasado domingo 19 de octubre, en departamento colombiano de Atlántico, del municipio de Repelón, cuando un grupo de tres ladrones subió a un camión del transporte público con la negra intención de atracar tanto a los pasajeros, como al propio chofer, e irse a casita con el producto del acto.

LES DIERON TREMENDA FELPA

Sin embargo, lo que jamás esperaron los amantes de lo ajeno fue que ni los pasajeros ni el chofer serían una "peritas en dulce", pues al ver a los pillos, se pusieron en alerta, listos para confrontarlos.

Los delincuentes aprovecharon un instante de distracción del chofer con su celular para entrar en acción, uno subió por la puerta delantera, mientras que los demás, por la trasera.

El operador se da cuenta que uno de los tipos está a su lado y se percata de lo que pasaría. Los maleantes, sin perder tiempo, empiezan a despojar a los viajeros de sus pertenencias, arrebatándole a uno de ellos su teléfono.

Este, furioso, se levanta y los confronta, pero es amagado con un arma blanca, hasta que bajaron del camión; sin embargo, el pasajero que los confrontó los sigue para recuperar lo suyo.

En tanto eso ocurría, el delincuente que estaba al lado del chofer empieza a quitarle sus posesiones al conductor y a los otros pasajeros, pero en un descuido del pillo, el chofer lo someta por la espalda a fin de que no haga daño con el arma, instante en que los demás usuarios varones saltaron para reducir al asaltante.

Una vez bajo control, el delincuente fue objeto de la furia e impotencia desbordada de los afectados, quienes le dieron tremenda golpiza, que de seguro lamentaba el momento en que decidió robar.

Mientras el maleante era agredido, los pasajeros recuperaban sus cosas, y el chofer busca un palo que traía al lado de su asiento, pero el ladrón, todo lastimado, se baja y se echa a correr.

Todavía no conformes con ello, algunos viajeros se bajan del camión y lo persiguen; sin embargo, se desconoce si lograron darle alcance.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido información sobre el episodio delictivo o si el conductor del camión o alguno de los pasajeros acudieron a interponer una denuncia formal.