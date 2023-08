VIDEO | Nace jirafa sin manchas, es única en el mundo

El pasado 31 de julio se dio un alumbramiento único en su especie en el Zoológico Brights en Tennessee, Estados Unidos, en donde una jirafa nació sin las manchas distintivas que caracterizan a esto animales.

Actualmente mide 1.82 metros de altura y se encuentra bajo el cuidado de su madre, así como del personal del zoológico.

La bebé jirafa de color marrón uniforme aún no tiene nombre y el recinto está lanzando un concurso para que el público le otorgue uno , y ya se tienen algunos preseleccionados los cuales son Kipekee, que significa “único” en swahili; Firayali, que significa inusual; Shakiri, que significa “ella es la más hermosa”; y Jamella, que es “una de gran belleza”.

A través de Facebook es como los internautas pueden seleccionar el nombre que más les guste, y pasadas dos semanas se llevará a cabo el conteo de los votos, según detallaron los directivos del zoológico.

Según la Giraffe Conservation Foundation debajo de cada mancha en la piel de las jirafas se encuentra un sistema de vasos sanguíneos que le sirve como si fuera una ventana térmica que le permite liberar el calor corporal.

Asimismo, se dice que cada animal presenta un patrón único de manchas, y que este es heredado de sus madres, opinan los expertos.

El Zoológico de Brights ha cobrado relevancia a nivel internacional con el nacimiento de esta jirafa que es única en el mundo al no presentar un parón de manchas en su cuerpo, lo que a su vez a fomentado un atención especial sobre la conservación de las jirafas, ya que se piensa que poco a poco van hacia la extinción al presentar una pérdida del 40 por ciento de su población silvestre durante las últimas tres décadas.

A rare giraffe without spots at a Tennessee zoo may be plain, but she’s definitely not ordinary.



The calf was born at the family-owned Brights Zoo. Research found another giraffe that was born without a pattern in Tokyo in 1972 and two others before that. pic.twitter.com/wCr2uTYzBc