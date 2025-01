VIDEO | Mujer asegura haber predicho el choque del avión de American Airlines en Washington D.C.

Un video publicado el 21 de enero, rápidamente se volvió viral debido a las sorprendentes similitudes entre el accidente aéreo en Washington D.C.

Por: Jhoanna Ontiveros Peraza

Una semana antes del trágico accidente aéreo en Washington D.C., en el que perdieron la vida 67 personas, una mujer compartió en TikTok un sueño con detalles que coincidían alarmantemente con la catástrofe ocurrida la noche del 29 de enero.

El video, publicado el 21 de enero, rápidamente se volvió viral debido a las sorprendentes similitudes entre lo relatado por la mujer, identificada como Rosy, y lo sucedido en el siniestro. En la grabación, Rosy proporcionó detalles específicos, como la aerolínea involucrada y la fecha aproximada del incidente.

MUJER PREDICE EL CHOQUE DE AVIÓN DE AMERICAN AIRLINES

Rosy, quien afirma tener sueños premonitorios, aseguró que esta no era la primera vez que experimentaba visiones de este tipo. Según relató, en el pasado también había soñado con la fecha de la muerte de su madre.

En su video de cinco minutos de duración, que ya acumula más de 200 mil vistas, Rosy explicó que antes de dormir había orado pidiendo a Dios que le revelara cualquier evento importante a través de un sueño para compartirlo con los demás.

"Le decía a Dios, 'Señor, si tú quieres decirme algo por medio del sueño, dímelo, y yo lo voy a contar. Si algo está a punto de suceder, yo lo voy a contar. No me puedo quedar callada ante este sueño'", expresó en su video.

Rosy relató que en su sueño vio dos aviones chocando y recordó haber corrido para ver qué había sucedido. "Decía: ´Señor, protege a esas personas, protege a los niños que vayan ahí´. Cuando llegamos a ver los aviones, habían caído al mar", narró.

Además, mencionó que las aeronaves eran blancas con letras azules o rojas, similares a las de American Airlines. En su sueño, la fecha del suceso era el día 28, aunque no pudo recordar con exactitud el mes.

"Me repetían el número 28, me dijeron el mes, pero no puedo recordar qué mes era. Pero sé que es un día 28", explicó. El accidente ocurrió la noche del 29 de enero, solo un día después de lo que ella había predicho.

LA TRAGEDIA EN WAS HINGTON D.C.

La noche del 29 de enero, un devastador accidente aéreo tuvo lugar en Washington D.C., cuando un avión de American Eagle, filial de American Airlines, y un helicóptero militar Black Hawk colisionaron sobre el río Potomac.

A bordo de ambas aeronaves viajaban 67 personas, y hasta el momento, las autoridades han confirmado víctimas fatales sin reportar sobrevivientes.

El impacto provocó que los restos de las aeronaves se dispersaran en el río, dificultando las labores de rescate y recuperación de cuerpos.

El caso ha generado un gran debate en redes sociales sobre la posibilidad de los sueños premonitorios y el significado de las coincidencias entre lo soñado por Rosy y el fatal accidente.