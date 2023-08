VIDEO | Le cae máquina de pesas de 150 kilos en gimnasio: podría quedar parapléjico

Sin duda que ejercitarte para tener una mejor calidad de vida es importante, y una de esas actividades físicas para lograr la estructura muscular deseada es el levantamiento de pesas.



Sin embargo, es en el gimnasio donde se dan accidentes graves, que muchas veces cuestan la vida, pero también pueden dejar secuelas tan serias, que pueden costar la movilidad.

Tal es el caso de lo ocurrido en un gym ubicado en la ciudad de Juazeiro do Norte, en el departamento de Ceará, en Brasil.

Y es que en ese sitio acostumbraba hacer ejercicio Regilanio da Silva Inácio, de 42 años de edad, quien estaba sentado descansando en una máquina para hacer pierna, misma que minutos antes había usado.

?? Imágenes fuertes: en un gimnasio ubicado en Juazeiro do Norte, en Ceará, Brasil , una máquina de 150 kilos cayó sobre Regilanio da Silva, de 42 años de edad; se cree que las lesiones podrían dejarlo parapléjico. pic.twitter.com/iEaRUt6ly8

Sin embargo, la fatalidad se hizo presente y de pronto, la pesa de 150 kilos se vino abajo, dando de lleno en las cervicales de Regilanio, sacudiendo en seco su cabeza.

De inmediato es auxiliado por otros asistentes al lugar, quienes lo ayuda sacándole la pesada máquina de encima, mientras el hombre se apoya torpemente con las manos.

De acuerdo con las autoridades médicas que lo revisaron en el Hospital San Antonio, la lesión que presenta el brasileño podrían dejarlo parapléjico; sólo habría que esperar la evolución de la herida, ya que el hombre, tras cinco días de haber sido internado, fue sometido a una cirugía de cuatro horas.

Aunque el lamentable incidente se registró el 4 de agosto, las imágenes, captadas por las cámaras de videovigilancia del lugar, recientemente se viralizaron en redes.

Nesta quinta-feira (10), o motorista de aplicativo que foi atingido por um aparelho de musculação em Juazeiro do Norte, no Ceará, recebeu alta! A boa notícia foi compartilhada pela família de Regilânio da Silva Inácio, após 5 dias de internação no Hospital Santo Antônio. O... pic.twitter.com/HEelQlYsWZ