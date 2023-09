VIDEO | La aerolínea "Delta" suspende vuelo por "diarrea incontenible" de un pasajero

Una emergencia médica obligó a un avión regresar a Atlanta después de haber avanzado dos horas con destino a Barcelona.

Uno de los pasajeros que viajaba en el Airbus A350 no pudo contenerse y dejó un rastro de diarrea a lo largo del pasillo, usuarios compartieron en redes sociales las imágenes donde se pueden observar pedazos de papel donde cubren los restos.

Tras el percance, el avión se vio obligado a realizar un aterrizaje anticipado, mientras que el equipo de mantenimiento intentaba limpiar el oloroso desastre, sin embargo, los esfuerzos fueron en vano.

De acuerdo a pasajeros a través de X, las toallas de papel y desinfectante perfumado, solamente provocó que la nave despideira un olor a "heces de vainilla"3

En un audio compartido en la misma red social se puede escuchar al piloto explicando que el regreso se debió a una "cuestión de riesgo biológico". "Tuvimos un pasajero que tuvo diarrea durante todo el avión, por lo que quieren que regresemos a Atlanta", señaló.

El audio fue compartido junto a una imagen de la pista de vuelo de la Autoridad Federal de Aviación (FAA) donde se confirmó el motivo del cambio de sentido.

Los pasajeros, incluido el que presentó el incidente, se les permitió volver a abordar después de un retraso de ocho horas, llegando a Barcelona el sábado 2 de septiembre, así lo indicó "The Guardian".

