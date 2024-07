VIDEO | Ismael "El Mayo" Zambada: Así fue la detención del capo en El Paso, Texas

Las autoridades de Texas anunciaron este jueves la detención de dos figuras del narcotráfico mexicano: Ismael "El Mayo" Zambada García y Joaquín Guzmán López. Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, y Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera "El Chapo". La DEA confirmó la detención, fueron arrestados en un aeropuerto privado en El Paso, Texas.

Según informes preliminares, Zambada y Guzmán López arribaron en una avioneta al aeropuerto privado de El Paso, donde, la captura habría sido acordada previamente con funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos y de la Administración de Control de Drogas (DEA).

EXCLUSIVE VIDEO: El Mayo Zambada arriving along with Joaquín Guzmán López and another male at a Dona Ana County private airport and greeted by DEA agents. pic.twitter.com/jm3d31nTqN