VIDEO | Intentaron asaltar a conductor y terminaron debajo de la camioneta; ahí los arrestaron

Los pillos “no contaron con la astucia” de la chofer, quien como su carro estaba blindado, no dudó ni un tantito echárselos encima

Oct. 23, 2025
La noche del martes 21 de octubre se registró una intensa persecución que terminó con los asaltantes lesionados y también arrestados. Lo extraordinario de todo fue las condiciones en que fueron capturados.

Se trató del intento de asalto a la conductora de una camioneta Jeep de modelo reciente, mientras que los pillos fueron dos delincuentes en motocicleta, en hechos ocurridos al suroeste de Río de Janeiro, Brasil.

LOS ATROPELLAN Y LOS ESPOSAN

De acuerdo con la información, la Jeep que los pillos quisieron quitarle a su chofer estaba blindada, lo que permitió que la mujer pudiera hacerles frente.

Y es que cuando la fémina notó que dos motociclistas tenían negras intenciones, decidió acometerlos con la camioneta y los estrelló contra una palmera; los tipos quedaron inconscientes debajo de la unidad.

Instantes después del atropellamiento, una persona acudió para ver el estado de salud de los accidentados; además, llamaron a las autoridades, cuyos oficiales llegaron y esposaron a los delincuentes mientras estaban debajo del vehículo.

De ahí fueron llevados a la Comisaría Gávea, donde se informó que los pillos son del barriode Mangueira, ubicado al norte de Río; además, se indicó que no es el primer atraco en el que participan, pues ya eran “pájaros de cuenta” en el sur, cuyas víctimas eran mujeres y ancianas, por lo que iniciarán investigaciones para sancionarlos.

