VIDEO | Intentaron asaltar a conductor y terminaron debajo de la camioneta; ahí los arrestaron

La noche del martes 21 de octubre se registró una intensa persecución que terminó con los asaltantes lesionados y también arrestados. Lo extraordinario de todo fue las condiciones en que fueron capturados.

Se trató del intento de asalto a la conductora de una camioneta Jeep de modelo reciente, mientras que los pillos fueron dos delincuentes en motocicleta, en hechos ocurridos al suroeste de Río de Janeiro, Brasil.

LOS ATROPELLAN Y LOS ESPOSAN

De acuerdo con la información, la Jeep que los pillos quisieron quitarle a su chofer estaba blindada, lo que permitió que la mujer pudiera hacerles frente.

Y es que cuando la fémina notó que dos motociclistas tenían negras intenciones, decidió acometerlos con la camioneta y los estrelló contra una palmera; los tipos quedaron inconscientes debajo de la unidad.

Instantes después del atropellamiento, una persona acudió para ver el estado de salud de los accidentados; además, llamaron a las autoridades, cuyos oficiales llegaron y esposaron a los delincuentes mientras estaban debajo del vehículo.

De ahí fueron llevados a la Comisaría Gávea, donde se informó que los pillos son del barriode Mangueira, ubicado al norte de Río; además, se indicó que no es el primer atraco en el que participan, pues ya eran “pájaros de cuenta” en el sur, cuyas víctimas eran mujeres y ancianas, por lo que iniciarán investigaciones para sancionarlos.