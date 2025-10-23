Japón crea una aplicación para tener encuentros con personas casadas para "curar el corazón"

En las últimas horas, ha circulado información sobre HEALMATE, una aplicación japonesa dirigida a personas casadas que busca según su propia presentación facilitar encuentros entre adultos con el objetivo de "sanar" heridas emocionales. La existencia de este tipo de servicios ha reavivado el debate en Japón sobre los límites entre la búsqueda de compañía y la infidelidad.

QUÉ ES HEALMATE Y CÓMO FUNCIONA

HEALMATE se presenta como una plataforma pensada específicamente para personas casadas que desean encontrar compañía fuera del matrimonio: desde conversaciones de apoyo hasta relaciones que sus usuarios describen como "platónicas" o de segunda pareja. La propia web del servicio y entrevistas con su fundadora indican que el crecimiento de la app ha sido sostenido y que se ofrece como una alternativa para quien busca comprensión sin juzgar.

Críticos y usuarios en redes señalan que, aunque se hable de "curar el corazón", el intercambio de afecto fuera del matrimonio puede considerarse una traición emocional y tiene consecuencias sociales y legales. En programas y reportajes recientes se ha puesto el foco en la normalización de "segundas relaciones" y en cómo esto afecta a familias y a la percepción pública.

LA LOCA Y CRECIENTE TENDENCIA DEL NTR

HEALMATE no es un caso aislado: en Japón han proliferado aplicaciones y servicios orientados a encuentros entre personas casadas o a relaciones extramaritales, un fenómeno que algunos medios describen como un "boom" dentro del mercado de apps de citas y bienestar emocional. Al mismo tiempo, otras plataformas han comenzado a incorporar controles para verificar el estado civil de los usuarios ante las críticas.

En este contexto, es relevante entender el término "NTR", abreviatura de la palabra japonesa Netorare (????), que literalmente puede traducirse como "ser tomado/roba­do mientras dormías" o "tener tu pareja arrebatada". Este término se utiliza en el ámbito del manga, anime y otras formas de entretenimiento adulto para describir historias en que la pareja de un personaje es seducida o "robada" por otro, provocando sentimientos profundos de traición, celos y pérdida.

Aunque se trata específicamente de un género narrativo, su uso como metáfora o referencia cultural va más allá del entretenimiento: refleja una exploración de tabúes, fidelidad, deseo y vulnerabilidad emocional en la sociedad japonesa.

Al relacionar este concepto con la aparición de aplicaciones como Healmate, el cruce entre tecnología, deseo de sanación emocional y la apertura a relaciones fuera de la pareja formal adquiere otra capa: no es solo "una app para citas", sino un entorno donde se reconfiguran los significados de la intimidad, el compromiso y la traición.