VIDEO | Instante exacto cuando un avión se estrella durante el despegue; el saldo, 2 muertos

La tarde de este miércoles se registró un terrible accidente aéreo en el aeropuerto de Paramillo, estado de Táchira, en Venezuela, luego de que una aeronave tipo PAY1, matrícula YV1443, se precipitara a tierra pocos segundos después de despegar. El saldo, dos personas fallecidas.

A través de un comunicado, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) indicó que el percance aéreo ocurrió en la fase inicial de despegue, por lo que de inmediato se activaron los protocolos de emergencia y rescate.

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que el avión ligero se eleva unos metros; luego realiza un giro brusco y se estrella en la pista, generando una fuerte explosión y posterior incendio.

El INAC anunció la activación de la Junta Investigadora de Accidentes de Aviación Civil (JIAAC), encargada de determinar las causas del siniestro y establecer posibles responsabilidades.

Fuentes cercanas al lugar del accidente señalaron que una posible explosión en uno de los neumáticos podría haber provocado la pérdida de control durante la maniobra de despegue. No obstante, esta versión aún no ha sido confirmada oficialmente y se espera el pronunciamiento de la JIAAC en las próximas horas.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de los ocupantes fallecidos. Sin embargo, el presidente del Banco Sofitasa, José María Nogueroles, confirmó que la aeronave pertenecía a la institución y que él mismo la había utilizado un día antes del accidente.