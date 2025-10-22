VIDEO | Muere encantador de cobras ante el público; lo mordió una de las serpientes

Un refrán mexicano dice que "El que juega con fuego, se quema", bueno es algo parecido a lo que le ocurrió a un hombre de India, quien se dedicaba al nada fácil oficio de encantar serpientes.

El caso al que nos referimos es al que ocurrió en julio en una zona residencial del distrito Vaishali del estado de Bihar; se trata de JP Yadav, un hombre que artísticamente se hacía llamar "Sarp Mitra" y quien en plataformas digitales se conocía como "Yarp Mitra".

MOMENTO EN QUE COBRA MUERDE A SU DOMADOR

Antes de continuar, tenemos que decirte que las cobras son es una de las especies de serpientes más venenosas que existen en el mundo, cuyo veneno es, principalmente, neurotóxico, el cual afecta el sistema nervioso y puede provocar parálisis respiratoria.

Entrando en materia, en las imágenes del video se ve al domador de cobras juguetear con uno de los reptiles, sin imaginar siquiera que sería su último día de vida.

En un momento dado, "Yarp Mitra" se arrodilla delante de la cobra; como el animal se veía molesta, atacó a su domador, pero este logró esquivar la mordida, pero instantes después la toma con la mano, se para y la muestra cual trofeo, ante su público curioso.

Al no haber asegurado al reptil, la serpiente alcanza a morder la mano del sujeto, cuyo veneno actuó de forma rápida, pues entró al torrente sanguíneo, quien rápidamente empezó a sentir los estragos de la letal sustancia.

Cuando sintió la mordida, "Yarp Mitra" metió la cobra en un recipiente plástico para reubicarla, pero no lo logró, ya que se desvaneció y el peligroso animal se salió, lo que provocó que el terror entre el público.

El encantador de cobras se desploma en el suelo ante la mirada de los presentes, pues nadie quiere correr el mismo destino que el domador, quien respirando entrecortado, mientras la serpiente se aleja, los asistentes del sujeto intentan llevarlo al hospital, pero ya había muerto.

Te preguntarás por qué hasta ahora, bueno, lo que pasa es que el video se viralizó y dividió opiniones, trayendo a la mente a quienes dicen que murió haciendo lo que amaba, mientras que otros refieren que fue un deceso innecesario.