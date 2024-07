VIDEO | Huracán "Beryl": así se ve el centro del ciclón grabado desde un avión cazahuracanes

El huracán "Beryl" continúa su trayectoria por el Mar Caribe, aunque su intensidad ha bajado a categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, ha dejado a su paso devastación a su paso.

A pesar de los estragos causados por sus fuertes vientos, en imágenes grabadas por científicos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), que volaron dentro del ciclón, muestran una inesperada calma.

En las imágenes captadas por especialistas que volaron en el interior de "Beryl", a bordo del avión modelo WP-3D Orion, conocido como "Kermit", los científicos de la NOAA Aircraft Operation Center capturaron impresionantes vistas desde el ojo del ciclón, en el que destacan la serenidad contrastante con intensidad de sus fuertes vientos que causaron destrozos a su paso.

El propósito del vuelo fue para recopilar información y ayudar a mejorar los pronósticos del Centro Nacional de Huracanes.

Las imágenes, compartidas por la NOAA, han generado asombro entre los internautas, quienes expresaron su asombro y su temor ante la fuerza de la naturaleza.

Entre los comentarios se encuentran el del creador de contenido sobre tormentas TRGTornado, quien escribió: "¡Esto es asombroso y aterrador al mismo tiempo!".

Sin embargo, ese no fue el único vuelo, ya que la misma agencia meteorológica, con apoyo de la Agencia Atmosférica y Oceánica Nacional (NOAA, por sus siglas en inglés), envió otro avión, llamado "Miss Piggy" al centro del huracán.

This season is in full swing and WP-3D Orion #NOAA42 "Kermit" is gathering data for forecasters from @NHC_Atlantic. These flights also support @NOAA_AOML hurricane research.

