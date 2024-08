VIDEO | Fuerte sismo de 7.1 grados sacude Japón; así se vivió

Un fuerte terremoto de magnitud 7.1 grados en la Escala Richter sacudió la costa sur de Japón el 8 de agosto de 2024, a las 4:42 p.m. (hora local).

El epicentro del sismo se localizó cerca de la ciudad de Nichinan, en la prefectura de Miyazaki, a una profundidad de 8 kilómetros, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Aunque inicialmente se reportaron dos temblores consecutivos, el USGS aclaró que solo ocurrió un único terremoto de gran magnitud.

Después del fuerte terremoto, la agencia meteorológica de Japón emitió una advertencia de tsunami debido a la detección de olas de hasta 1.6 pies (50 cm) en varias áreas de la costa sur de la isla de Kyushu y la cercana isla de Shikoku.

Las primeras olas se registraron en el puerto de Nichinan solo 19 minutos después del temblor, con una altura de 0.6 pies. Más tarde, en el puerto de Aburatsu, las olas alcanzaron los 1.5 pies.

Hasta el momento, no se han reportado grandes daños materiales ni víctimas como consecuencia del terremoto. Sin embargo, según la televisión pública NHK, algunas ventanas en el aeropuerto de Miyazaki sufrieron daños.

