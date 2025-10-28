VIDEO | Extraño meteorito surca el cielo matutino de Moscú generando pánico

La madrugada del 27 de octubre, el cielo aún oscuro de Moscú, Rusia, se iluminó con un resplandor que pasó de blanquecino a verde. Se trató de una enorme bola verde, el cual se desintegró en cientos de chispas.

De acuerdo con la información, la roca galáctica pasó a gran velocidad por encima de edificios, altos, luego explotó en llamas y se esfumó entre las nubes.

El hecho fue atestiguado por cientos de personas que iban a trabajar y que jamás pensaron que presenciarían ese espectáculo de la naturaleza.

Testigos narraron que lo que vieron fue una enorme esfera color verde brillante, la cual conforme pasaba por la atmósfera encima de la capital rusa, iba dejando una estela luminosa que contrastaba con el amanecer.

Conforme avanzaba por la atmósfera, el meteorito dejaba chispas detrás, así como miradas atónitas por lo que veían, ya que la roca cósmica pasó a toda velocidad por encima de rascacielos, para luego perderse y, finalmente, desintegrarse.

Los videos del momento quedaron para la posteridad, pues catalogaron el evento como uno de los más brillantes; además, en poco tiempo ya tenía miles de visualizaciones y reacciones de los internautas.

También lo compararon con el meteorito Chelyabinsk, que en 2013 una roca espacial entró en la atmósfera de Rusia a una velocidad de 19 kilómetros por segundo, provocando daños y heridos.