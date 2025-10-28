Por celos, una niña de 5 años tiró a su hermanita recién nacida desde un cuarto piso

Lo que llegada de un bebé a la familia fue desplazado por un profundo dolor vivido por un matrimonio, pues su hijita de tan solo cinco años hizo un acto terrible: tomó a su hermanita recién nacida y la arrojó desde un cuarto piso.

El lamentable incidente se registró en una comunidad de Vasilyvevo, en Tartaristán, ubicada al oeste de Rusia; al momento del incidente, la niña estaba sin supervisión de un adulto cuando se registró el trágico incidente.

De acuerdo con la información, la pequeña empujó por la ventana a su hermanita de 21 días de nacida, ya que estaba celosa de que la atención ahora estaba sobre la bebé a la familia.

A raíz del hecho, el Comité de Investigación de Rusia inició una averiguación para el deslinde de responsabilidades, ya que al momento de que se diera en incidente, la niña estaba sola con su hermanita.

A través de un comunicado oficial informó: “Se están examinando las acciones de los padres que dejaron a los niños sin supervisión, así como otros posibles escenarios”.

Medios afirman que la mamá de las niñas visitaba a una amiga, en tanto que el padre estaba en el trabajo, lo que será investigado para saber si se incurrió en omisión de cuidados, que trajo como consecuencia el fatal desenlace.

Por su parte, el jefe del distrito de Zelenodolsk, Mijaíl Afanasyev, lamentó lo ocurrido y exhortó a los padres de familia a que extremen precauciones y que no dejen sin supervisión a sus hijos menores de edad.

VECINOS ESCUCHARON GRITOS

Al momento del incidente, vecinos de la familia señalaron que oyeron gritos de la hermana mayor procedentes desde una ventana; luego, tras la brutal caída el bebé estaba inerte en el piso.

Pese a que se solicitó la presencia de personal de emergencias, estos nada pudieron hacer, ya que le recién nacida estaba muerta.