Jamaica declarada zona catastrófica tras el devastador paso del huracán "Melissa"

Las autoridades de Jamaica han declarado al país "zona catastrófica" tras el paso del huracán "Melissa", que tocó tierra y se debilitó a categoría 4, pero con vientos de hasta 300 km/h, por lo que ya es considerado el más destructivo en la historia reciente de la isla.

El fenómeno ha dejado graves daños materiales, inundaciones masivas y extensos cortes de energía en algunas regiones del país caribeño.

Los equipos de emergencia evalúan ahora la magnitud de la destrucción, mientras aumentan los reportes de viviendas arrasadas, infraestructura colapsada y comunidades aisladas.

Hasta el momento, siete personas han perdido la vida en la región a causa de la tormenta, y las autoridades temen que el número aumente debido al bajo acatamiento de las órdenes de evacuación.

CAMBIO CLIMÁTICO FACTOR PARA AUMENTO HURACANES

Se prevé que las lluvias acumuladas alcancen hasta un metro, mientras el nivel del mar podría elevarse cuatro metros en la costa sur. A pesar de las advertencias, muchos de los 880 refugios disponibles permanecieron vacíos la noche del lunes.

"Para Jamaica será la tormenta del siglo hasta ahora", advirtió Anne-Claire Fontan, portavoz de la Organización Meteorológica Mundial. "La lentitud del huracán Melissa implica que sus efectos se prolongarán durante horas".

Los científicos apuntan al cambio climático como un factor clave en el aumento de la frecuencia e intensidad de huracanes de esta magnitud.

Watch a gazebo collapse as conditions worsen in Montego Bay, Jamaica, after Hurricane Melissa made landfall as a Category 5 storm about 36 miles south in New Hope on Tuesday. pic.twitter.com/mKrJISV1Kw — AccuWeather (@accuweather) October 28, 2025

CUBA ACTIVA ALARMA CICLÓNICA ANTE INMINENTE LLEGADA DEL HURACÁN

Mientras tanto, Cuba se prepara para el impacto directo de "Melissa", que podría llegar a las provincias orientales de Granma y Santiago de Cuba entre la noche de este martes y la madrugada del miércoles.

El Instituto de Meteorología (Insmet) advierte que el fenómeno podría alcanzar la categoría de "extremadamente peligroso", con vientos superiores a 200 km/h, lluvias torrenciales y marejadas de hasta ocho metros.

El tercio oriental de la isla se encuentra en estado de alarma ciclónica, y más de 650 mil personas han sido evacuadas. Las clases y el transporte público han sido suspendidos, y las termoeléctricas locales se preparan para posibles daños, lo que podría agravar la ya frágil situación energética del país.