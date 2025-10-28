¿El fin de Wikipedia? Elon Musk revela "Grokipedia", su propio servicio de enciclopedia digital

El empresario sudafricano Elon Musk ha vuelto a sacudir el panorama tecnológico. Este martes 28 de octubre de 2025 anunció oficialmente el lanzamiento de Grokipedia, una enciclopedia digital generada por inteligencia artificial que promete competir directamente con Wikipedia, ofreciendo según Musk una versión "más objetiva y libre de sesgos editoriales".

UNA ENCICLOPEDIA CREADA POR IA PARA "COMPARTIR LA VERDAD"

Durante la presentación, Musk explicó que Grokipedia funciona gracias al sistema de inteligencia artificial Grok, desarrollado por su empresa xAI. Este mismo modelo ya se ha integrado en otras plataformas del magnate, como X (antes Twitter).

El propósito, señaló Musk, es "crear una fuente de conocimiento global que comparta la verdad, sin manipulaciones ni intereses editoriales". Según él, incluso en su versión inicial, Grokipedia ofrece "una experiencia superior" a la de Wikipedia, a la que ha criticado en repetidas ocasiones por falta de objetividad.

¿DE DÓNDE PROVIENE LA INFORMACIÓN DE GROKIPEDIA?

En su debut, la plataforma ya cuenta con más de 885 mil artículos disponibles. Parte de ese contenido, sin embargo, proviene de la propia Wikipedia, pues xAI ha reutilizado textos bajo la licencia Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0, la cual permite modificar y redistribuir información siempre que se mantenga la atribución y las mismas condiciones de uso.

Esto significa que Grokipedia combina material existente con contenido generado directamente por inteligencia artificial, buscando así una base más amplia y dinámica de conocimiento.

UNA VERSIÓN INICIAL ABIERTA AL PÚBLICO

Actualmente, Grokipedia 0.1 se encuentra disponible para cualquier usuario en su versión de prueba. La plataforma destaca por su interfaz minimalista, con una barra de búsqueda central que facilita la exploración de temas y artículos.

Aunque por ahora funciona como una versión experimental, Musk adelantó que su intención es transformarla en una enciclopedia viva, constantemente actualizada por la IA y validada por usuarios.

¿PODRÁ GROKIPEDIA REEMPLAZAR A WIKIPEDIA?

La llegada de Grokipedia ha generado debate en redes sociales. Algunos usuarios celebran la iniciativa, mientras otros cuestionan qué tan "neutral" puede ser una plataforma controlada por una inteligencia artificial entrenada por las propias empresas de Musk.

De cualquier modo, el proyecto promete revolucionar la forma en que se genera y consume información en internet, marcando un nuevo capítulo en la relación entre conocimiento y tecnología.

