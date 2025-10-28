  • 24° C
Internacional / Mundo

Israel vuelve a atacar a Gaza tras retraso de Hamás en la entrega de rehenes

El primer ministro israelí anunció este martes que ha instruido a las Fuerzas de Defensa de Israel a realizar ataques hacia la Franja de Gaza

Oct. 28, 2025
La tensión se incrementó adicionalmente cuando las tropas israelíes fueron atacadas a tiros en la ciudad sureña de Rafah.
La decisión se produce luego de que Hamás pospusiera la entrega del cuerpo de un rehén, cuya devolución estaba prevista para este martes.

El anuncio fue difundido a través de las redes sociales de la oficina del primer ministro, indicando que la medida responde a incumplimientos en la devolución de los restos de rehenes fallecidos, considerados por Israel como una violación del cese al fuego.

Desde la implementación de la primera fase del denominado "plan de paz" promovido por Estados Unidos, la tensión se mantuvo alta debido a los retrasos en la devolución de los cadáveres de los rehenes. Hamás había advertido que localizar y entregar los cuerpos de los fallecidos tomaría más tiempo que la devolución de los rehenes vivos, debido a las condiciones devastadas del territorio tras años de ataques israelíes consecutivos.

CONTEXTO DEL ATRASO EN LA ENTREGA

Sin embargo, el Gobierno israelí consideró que estas demoras constituían un incumplimiento del alto el fuego. Este martes, la situación se agravó cuando Israel informó que un conjunto de restos entregado por Hamás correspondía a un rehén previamente recuperado, identificado como Ofir Tzarfati, quien murió durante el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, evento que desencadenó la escalada actual de hostilidades.

En los últimos días, Hamás solicitó apoyo técnico y logístico para localizar los cuerpos, entregando algunos restos, pero ello no evitó la escalada.

La tensión se incrementó adicionalmente cuando las tropas israelíes fueron atacadas a tiros en la ciudad sureña de Rafah, respondiendo al fuego, según reportes de un oficial militar israelí a la agencia Reuters.

Redacción
