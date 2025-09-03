VIDEO | Descarrila funicular turístico en Portugal: hay 15 muertos y varios heridos

Terrible tragedia se registró la tarde de este miércoles 3 de septiembre, pues un famoso funicular de Lisboa, Portugal, descarriló cobrando hasta el momento la vida de 15 personas y dejó 18 heridos.

De acuerdo con la información de medios internacionales, se trata del Elevador da Glória, el cual se siniestró cuando estaba en pleno recorrido, y el percance se suscitó minutos después de las 18.00 horas (19:00 hora peninsular española).

El descarrilamiento fue tan violento, que el techo del funicular quedó reducido a hierros retorcidos, entre los cuales estaban los cuerpos de personas sin vida y lesionados.

A raíz de la tragedia, servicios de emergencia fueron alertados; ha sido tan grave la situación, que los rescatistas se abrieron paso entre los metales para sacar a quienes estaban atrapados.

Tiago Augusto, portavoz del Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), informó que los lesionados fueron llevados a distintos hospitales de Lisboa; algunos presentan heridas leves, entre ellos un niño, mientras que otros con lesiones más serias.

Al ser un funicular famoso, en él viajaban ciudadanos de distintas nacionalidades, por lo que no se ha determinado de qué país provenían las víctimas fatales.

Tampoco se ha determinado la causa del descarrilamiento; sin embargo, versiones preliminares apuntan de la rotura de un cable.

Se estableció que el funicular descarriló en una curva, luego se estrelló contra un edificio para luego volcar con un "estruendo enorme", con el tranvía destrozado.

LAS IMÁGENES DE LA TRAGEDIA

En redes sociales se viralizaron los videos de cómo quedó el funicular, totalmente destrozado, hecho una masa de hierros retorcidos y una de polvo.

Además, se ve cómo las personas corren y tratan de sacar a los accidentados, mientras otros ayudan a despejar la zona.

El funicular Elevador de la Gloria contaba con capacidad para 43 personas, y en su trayecto conecta diversos destinos de interés y turísticos, como la plaza de los Restauradores con el Bairro Alto, además del mirador de São Pedro de Alcântara,

Al respecto, el administrador del funicular señala que se cumplen todos los protocolos de mantenimiento del tranvía, algo que se realiza con regularidad.

A raíz de la tragedia, Marcelo Rebelo de Sousa, presidente de Portugal, lamentó el accidente, en especial con por los decesos y los heridos graves y leves, y expresó sus condolencias y solidaridad con las familias afectadas.