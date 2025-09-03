  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 3 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Internacional / Mundo

FOTOS | China sella alianza con Rusia y Corea del Norte en un imponente desfile militar en Beijing

La imagen del trío Xi-Putin-Kim en Tiananmen, con tanques, misiles y banderas ondeando, marca un capítulo clave en la narrativa mundial

Sep. 03, 2025
FOTOS | China sella alianza con Rusia y Corea del Norte en un imponente desfile militar en Beijing

Beijing fue escenario este miércoles de una demostración de fuerza sin precedentes. En la Plaza de Tiananmen, el presidente chino Xi Jinping encabezó un imponente desfile militar para conmemorar los 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial.

imagen-cuerpo

Acompañado por dos figuras clave en la geopolítica actual como Vladímir Putin y Kim Jong-un, la imagen de los tres líderes caminando por una alfombra roja, transmitida en cadena nacional, fue interpretada como un claro mensaje de unidad frente a Occidente.

imagen-cuerpo

La ceremonia, de 70 minutos, combinó simbolismo histórico y despliegue armamentístico. Miles de soldados marcharon en formación perfecta, mientras el cielo se iluminaba con salvas de artillería y resonaban himnos patrióticos.

imagen-cuerpo

Entre el arsenal exhibido destacaron drones submarinos, misiles hipersónicos, sistemas antimisiles y armamento de alta tecnología fabricado por el Ejército Popular de Liberación.

imagen-cuerpo

Analistas incluso identificaron lo que podría ser un prototipo de arma láser, lo que refuerza la narrativa de autosuficiencia militar que Xi subrayó en su discurso: "El rejuvenecimiento de la nación china es imparable".

imagen-cuerpo

La presencia de Putin y Kim no fue casual. Rusia enfrenta sanciones internacionales por la invasión a Ucrania, mientras Corea del Norte continúa aislada por su programa nuclear y violaciones a los derechos humanos.

imagen-cuerpo

Esta cita les permitió proyectar poder y cohesión frente a sus adversarios. Para Kim, que rara vez sale de su país, el viaje en tren blindado junto a su hija Kim Ju Ae simbolizó continuidad dinástica y apoyo estratégico.

imagen-cuerpo

El evento dejó en claro el surgimiento de un bloque autoritario decidido a desafiar la hegemonía occidental.

imagen-cuerpo

Expertos advierten que esta alianza, respaldada por gestos como el desfile de Beijing, podría alterar el equilibrio geopolítico y acelerar la carrera armamentista global.

Las imágenes del trío Xi-Putin-Kim en Tiananmen, con tanques, misiles y banderas ondeando, marca un capítulo clave en la narrativa de confrontación entre potencias.

Marcela Islas
Marcela Islas
Contenido Relacionado
VIDEO | Así destruyó la Marina estadounidense una lancha cargada con droga en el Caribe
Internacional / Mundo

VIDEO | Así destruyó la Marina estadounidense una lancha cargada con droga en el Caribe

Septiembre 02, 2025

A través de sus redes sociales, el presidente Donald Trump "presumió" el logro; además, dijo que los traficantes muertos eran del Tren de Aragua

Estados Unidos designa abogados militares como jueces en migración
Internacional / Mundo

Estados Unidos designa abogados militares como jueces en migración

Septiembre 02, 2025

La decisión se toma en un momento en que ha aumentado el número de detenciones y deportaciones implementadas por la administración de Donald Trump

Donald Trump responde a las múltiples teorías conspirativas sobre su muerte: "Son fake news"
Internacional / Mundo

Donald Trump responde a las múltiples teorías conspirativas sobre su muerte: "Son fake news"

Septiembre 02, 2025

Con su tono característico, el presidente explicó pasó el fin de semana largo jugando golf en su club privado en Virginia y concediendo entrevistas