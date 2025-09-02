Donald Trump responde a las múltiples teorías conspirativas sobre su muerte: "Son fake news"

En medio de una oleada de rumores que circularon el pasado fin de semana en redes sociales, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, rompió el silencio y respondió a las especulaciones que aseguraban que había muerto o estaba gravemente enfermo.

Durante un encuentro con reporteros este martes 2 de septiembre, el presidente Trump afirmó no estar al tanto de tales teorías conspirativas y calificó la situación como sorprendente.

Trump says social media conspiracies about his death were wrong. pic.twitter.com/OJmd8sZPDU — The Associated Press (@AP) September 2, 2025

"No, he estado muy activo, en realidad. No había escuchado eso, es bastante serio", declaró, dejando claro que los rumores carecen de fundamento.

Según explicó, pasó el largo fin de semana del Día del Trabajo jugando golf en su club privado en Virginia y concediendo entrevistas, entre ellas una al medio Daily Caller el viernes.

"Es un fin de semana largo, ya saben, el Día del Trabajo. Mucha gente sabe que estuve muy activo", añadió.

Trump también recordó que la semana previa sostuvo apariciones públicas extensas, incluyendo una reunión de gabinete que duró más de tres horas, así como varias conferencias de prensa.

Con su característico tono, comparó su actividad con la del actual presidente, Joe Biden: "Yo hice numerosas conferencias de prensa, todas exitosas. Luego no hice ninguna por dos días y dijeron: ´Debe haber algo mal con él´. Biden no haría ninguna en meses", ironizó.

TEORÍAS EN INTERNET SOBRE LA MUERTE DE TRUMP

La ausencia mediática de Trump durante algunos días bastó para desatar especulaciones en internet.

Usuarios analizaron imágenes recientes del expresidente, centrándose en detalles como hinchazón en las piernas o marcas en las manos, lo que llevó a teorías sobre problemas de salud graves.

Incluso se rescató que, antes del verano, había admitido padecer insuficiencia venosa crónica, aumentando la conversación sobre su estado físico.

Sin embargo, Trump aprovechó el momento para desmentir cualquier versión alarmista y reafirmar su vitalidad. "Son noticias falsas, no sabía que habían llegado tan lejos", concluyó. Por ahora, todo indica que los rumores fueron solo eso: especulaciones que encontraron terreno fértil en la ausencia momentánea del expresidente en la esfera pública.