¿Donald Trump está enfermo y podría fallecer? Hoy dará un mensaje sobre el tema

Este martes 2 de septiembre de 2025, todas las miradas se dirigen a Washington, donde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofrecerá un mensaje desde la Oficina Oval a las 14:00 horas (tiempo local).

La expectativa es alta, pues en los últimos días su ausencia de la esfera pública ha detonado un sinfín de rumores, que van desde especulaciones sobre un padecimiento médico hasta versiones falsas sobre su muerte.

¿TRUMP ESTÁ ENFERMO?

Trump, de 79 años y actualmente el mandatario de mayor edad en la historia del país estadounidense, no aparecía en actos oficiales desde el 25 de agosto, cuando se reunió con el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung. Durante ese encuentro, las cámaras registraron un llamativo hematoma en su mano derecha, lo que encendió comparaciones con las imágenes de la reina Isabel II días antes de su fallecimiento. La Casa Blanca respondió que los moretones eran consecuencia de “apretones de manos” frecuentes y del uso regular de aspirina.

No obstante, las especulaciones se intensificaron el 28 de agosto, cuando el vicepresidente J.D. Vance declaró a USA Today que está preparado para asumir el cargo en caso de una “terrible tragedia”. Aunque después aseguró que Trump goza de “una salud increíblemente buena”, sus palabras fueron interpretadas como un indicio de preocupación en la cúpula republicana.

EL DIAGNÓSTICO MÉDICO DE DONALD TRUMP

A mediados de julio, el propio Trump reveló que fue diagnosticado con insuficiencia venosa crónica (IVC), un padecimiento vascular que dificulta el retorno de la sangre al corazón y afecta principalmente a las piernas.

Entre sus síntomas más comunes se encuentran la pesadez, hinchazón, aparición de varices, cambios en la coloración de la piel e incluso úlceras venosas en etapas avanzadas.

Aunque a menudo se percibe como un problema estético, la IVC puede impactar de manera significativa en la calidad de vida y derivar en complicaciones serias como trombosis venosa si no se trata adecuadamente.

Con este panorama, la aparición de Donald Trump en la Casa Blanca ha generado gran expectación no solo en Estados Unidos, sino a nivel internacional. Se espera que en su mensaje de este martes aborde directamente los rumores sobre su estado de salud y ofrezca claridad en torno a su diagnóstico y capacidad para continuar al frente del gobierno.