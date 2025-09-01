Trump exige a farmacéuticas que demuestren tasa de éxito de vacunas contra el Covid-19

En medio de la crisis en los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), después del despido de su directora Susan Monarez, quien se opuso al secretario de Salud, Robert Kennedy Jr., quien es férreo crítico hacia las vacunas, el presidente Donald Trump hizo un anuncio.

Este lunes 1 de septiembre, a través de su cuenta de la red Truth Social, el mandatario de Estados Unidos exigió a las empresas farmacéuticas que publiquen las tasas de éxito de las vacunas contra el Covid-19.

Como se recordará, en marzo de 2020 el mundo fue paralizado por la pandemia de coronavirus, que dejó cerca de ocho millones de muertos y miles de contagios en el mundo.

"Es fundamental que las farmacéuticas justifiquen el éxito de sus diversos medicamentos contra la Covid 19. Muchos creen que son un milagro que salvó millones de vidas. ¡Otros no están de acuerdo! Con los CDC destrozados por esta pregunta, quiero la respuesta, y la quiero YA", señala la publicación.

El mensaje de Donald Trump se da a una semana del despido de Susan Monerez, quien denunció que su cese obedeció a su oposición al titular de Salud, quien además de considerarse un antivacunas, también se opone a la crisis climática.

En lugar de Monerez, Jim O'Neill fue nombrado director interino, un funcionario cercano a Kennedy Jr.

Sin embargo, y en una actitud que podría ser contradictoria, su Gobierno aprobó nuevos biológicos el Covid-19, pero que estarían dirigidas a la población de alto riesgo y bajo estricta supervisión médica.