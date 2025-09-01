Nayib Bukele anuncia un hecho histórico: El Salvador llega a mil días sin asesinatos

Luego de haber sido por muchos años el país más violento del mundo, en marzo de 2022 El Salvador dio un giro de 180 grados, y de la mano de su presidente Nayib Bukele, se puso punto final.

Se decretó el estado de excepción para encarar a los generadores de violencia: las pandillas Mara Salvatrucha MS13 y Barrio 18, ello debido a una brutal masacre que dejó como saldo 87 personas sin vida en un día.

Desde entonces, el país centroamericano proyectó una imagen de combate a la violencia, y erradicó de tajo a los integrantes de estos grupos delictivos que tenían asolado a los habitantes.

Así, de un carpetazo, y apoyado por los poderes de emergencia, las fuerzas de seguridad entraron en acción y a miles de pandilleros y colaboradores; quienes escaparon pasaron a la clandestinidad o se exiliaron.

MIL DÍAS SIN ASESINATOS

Y en un hecho sin precedente, luego de tres años de régimen implacable contra las pandillas y todo lo que les evoque, El Salvador logró un hito histórico: celebra mil días sin asesinatos.

La noticia la anunció el propio Bukele a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), con un mensaje dirigido a sus gobernados.

"1,000 días sin homicidios Me recomendaron hacer una cadena nacional y dar un discurso para conmemorar este hito histórico: 1,000 días sin homicidios desde el inicio de nuestro Gobierno. Pero creo que en lugar de discursos, lo mejor es que hoy reflexionemos sobre lo que nuestro país ha vivido y sobre todas las fuerzas que intentaron impedir que llegáramos hasta aquí", refiere la publicación.

Y agregó: "Quienes siempre dicen ´¡imposible!´ desconocen el poder de pedir sabiduría a Dios y aceptar ser instrumentos de Él. ¡Gracias, Dios! Sin tu voluntad, NADA es posible. Gracias también al mejor Gabinete de Seguridad que ha tenido nuestro país y a los miles de hombres y mujeres de nuestra Policía Nacional Civil y de nuestra Fuerza Armada, que arriesgaron su vida para que al fin podamos vivir en PAZ de verdad".

Con este hecho, El Salvador vive un antes y un después del pandillerismo,

Además de reconocer a las fuerzas del orden, Nayib Bukele agradeció el arduo trabajo del Gabinete de Seguridad, piezas clave para lograr la tan anhelada paz.

1,000 días sin homicidios



Me recomendaron hacer una cadena nacional y dar un discurso para conmemorar este hito histórico: 1,000 días sin homicidios desde el inicio de nuestro Gobierno. Pero creo que en lugar de discursos, lo mejor es que hoy reflexionemos sobre lo que nuestro... — Nayib Bukele (@nayibbukele) August 30, 2025

POLICÍA NACIONAL SE UNE AL MOMENTO

A raíz del anuncio de su presidente, la Policía Nacional Civil se sumó a la celebración, y manifestó su orgullo por este logro a través de sus redes sociales.

"La seguridad que por décadas soñamos, hoy es una realidad. El Salvador celebra un hecho histórico: 1,000 días sin homicidios durante la administración del Presidente Nayib Bukele".

Finalmente, señaló que este hecho histórico refleja el sentir de la población que, por primera vez en mucho tiempo, puede caminar con mayor tranquilidad.