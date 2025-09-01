Nicolás Maduro denuncia que 8 buques estadounidenses están apuntando a Venezuela

Luego de que Estados Unidos desplegara buques de combate en el Mar del Caribe, justo frente a las costas de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro dijo que es “la más grande amenaza” que ha enfrentado el país.

De acuerdo con medios internacionales, en conferencia de prensa celebrada este lunes 1 de septiembre en la capital Caracas, el mandatario sudamericano señaló lo anterior, y que mil 200 misiles apuntan hacia Venezuela.

Maduro expuso que el despliegue militar antinarcóticos que anunció el Gobierno de Estados Unidos en aguas caribeñas es para ejercer presión a su administración.

“Venezuela está enfrentando la más grande amenaza que se haya visto en nuestro continente en los últimos 100 años”.

Y agregó. “(…) ocho barcos militares con mil 200 misiles y un submarino que apuntan hacia Venezuela constituyen una amenaza extravagante, injustificable, inmoral y absolutamente criminal, sangrienta”.

Sin embargo, dejó en claro que la nación bolivariana no cederá a chantajes ni amenazas de ninguna índole, además de que se dijo preparado para responder ante cualquier escenario.

“Ellos han querido avanzar hacia lo que llaman la máxima presión, en este caso es militar, y ante la máxima presión militar. Nosotros hemos declarado la máxima preparación para la defensa de Venezuela.

Finalmente, el presidente venezolano destacó que está abierto al diálogo, y advirtió a su homólogo, el estadounidense Donald Trump, sobre Marco Rubio, su secretario de Estado.

“Mister president Donald Trump, usted tiene que cuidarse porque Marco Rubio quiere manchar sus manos de sangre, con sangre suramericana, caribeña, con sangre venezolana, lo quieren llevar a un baño de sangre”.