Trump anuncia operativo militar antidrogas en el Caribe; fuerzas de EU atacan embarcación venezolana

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este martes el inicio de un operativo militar antidrogas en aguas del Caribe, el cual ya tuvo su primer resultado con el ataque contra una embarcación que transportaba droga desde Venezuela.

El anuncio incrementa la tensión en la región, donde Washington mantiene un amplio despliegue naval y Caracas denuncia amenazas de invasión.

FUERZAS DE EU ATACAN EMBARCACIÓN VENEZOLANA

Desde el Despacho Oval de la Casa Blanca, Trump declaró que fuerzas estadounidenses dispararon contra un barco cargado de estupefacientes que había zarpado de Venezuela.

"Acabamos de disparar a un barco cargado de droga en los últimos minutos... y hay más de donde vino eso... Estos salieron de Venezuela", expresó el mandatario.

De manera paralela, el secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó la operación en su cuenta de X, señalando que el ataque fue dirigido contra una embarcación operada por una organización considerada "narcoterrorista". "Las fuerzas armadas estadounidenses han llevado a cabo un ataque letal hoy en el sur del Caribe contra un barco del narcotráfico que había partido de Venezuela", escribió.

ESCALADA DE TENSIONES CON VENEZUELA

El anuncio ocurre un día después de que el presidente Nicolás Maduro acusara a Estados Unidos, durante una reunión de la Celac, de preparar una posible invasión a su territorio. Caracas pidió a los países miembros exigir el retiro inmediato de militares y embarcaciones estadounidenses que, asegura, operan cerca de sus costas.

En respuesta al despliegue norteamericano, Venezuela movilizó tropas en la frontera y llamó a milicianos y ciudadanos a alistarse para repeler una eventual intervención extranjera.

Washington ha movilizado más de 4 mil efectivos, incluidos 2 mil marines, además de destructores, submarinos y aviones de reconocimiento. El Pentágono confirmó la presencia de tres destructores Aegis el USS Gravely, el USS Jason Dunham y el USS Sampson que permanecerán en la zona durante varios meses como parte de la estrategia contra el narcotráfico en América Latina.

El ataque en el Caribe marca un nuevo punto de tensión entre Washington y Caracas, en un escenario donde la frontera marítima se ha convertido en un foco de confrontación política, diplomática y militar.