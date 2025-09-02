  • 24° C
Internacional / Mundo

VIDEO | Así destruyó la Marina estadounidense una lancha cargada con droga en el Caribe

A través de sus redes sociales, el presidente Donald Trump "presumió" el logro; además, dijo que los traficantes muertos eran del Tren de Aragua

Sep. 02, 2025
A días de que buques de guerra de Estados Unidos se apostaran en el Mar Caribe para contener el trasiego de drogas, el presidente Donald Trump presumió a través de sus redes sociales el primer resultado de esta medida.

Explicó que la Marina norteamericana detectó y destruyó una lancha procedente de Venezuela cargada con cocaína, con saldo de 11 muertos, todos integrantes del cártel terrorista venezolano Tren de Aragua.

imagen-cuerpo

De acuerdo con el mandatario republicano, al momento del ataque el navío se encontraba en aguas internacionales, y destacó que de las Fuerzas Armada de Estados Unidos no hubo bajas o lesionados.

"Esta mañana, siguiendo mis órdenes, las Fuerzas Militares de EE. UU. llevaron a cabo un ataque cinético contra narcoterroristas del Tren de Aragua, identificados positivamente, en el área de responsabilidad del Comando Sur (...) El ataque ocurrió mientras los terroristas se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales con destino a Estados Unidos. El ataque resultó en la muerte de 11 terroristas en combate. Ningún miembro de las Fuerzas Armadas de EE. UU. resultó herido".

imagen-cuerpo

EL VIDEO DE LA DESTRUCCIÓN DE LA LANCHA

En la cuenta de su red Truth Social, el presidente Trump compartió un video en el que se ve cómo fue que la nave fue despedazada en altamar; además, agregó un mensaje en el que presumió el resultado.

En el video se aprecia una pequeña lancha en la que viajan varias personas, así como muchas bolsas en las que se presume llevaban el estupefaciente con destino a Estados Unidos.

En las imágenes se ve cómo a la lancha bregar a mar abierto; se ve cómo está centrada en el sitio de disparo, y de pronto se registra una explosión, dejando a la lancha en llamas y sin sobrevivientes.

Edel Osuna
Edel Osuna
