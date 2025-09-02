  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 2 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Internacional / Mundo

Estados Unidos designa abogados militares como jueces en migración

La decisión se toma en un momento en que ha aumentado el número de detenciones y deportaciones implementadas por la administración de Donald Trump

Sep. 02, 2025
Estados Unidos designa abogados militares como jueces en migración

Una nueva noticia que cae como balde de agua fría para los migrantes es la que se anunció desde el Departamento de Defensa de Estados Unidos, pues designó 600 abogados militares para que funjan como jueces de inmigración.

Pete Hegseth, titular de la dependencia, avaló la decisión, que reforzará el Departamento de Justicia, quienes desempeñarán el cargo de manera temporal.

imagen-cuerpo

La decisión se toma en medio de la tensión derivada del incremento de las detenciones y deportaciones implementadas por la administración de Donald Trump, la cual se proyecta como una resolución cuestionable, en un esfuerzo por frenar la migración ilegal en todo el país.

El memorándum salió fechado el 27 de agosto, y en él se establece que el Ejército enviará a los abogados, militares y civiles, en grupos de 150, que empezarán a ejercer a partir de la semana entrante.

En el documento se te toma a solicitud del Departamento de Justicia, y la disposición tendrá una duración de 179 días, con opción a renovarse.

imagen-cuerpo

Al respecto, de acuerdo con medios de ese país, los tribunales de migración tienen acumulados 3.5 millones de casos; es decir, están sin resolverse, situación que se ha agravado desde la llegada de Trump al poder.

Por otra parte, se indicó que se estudian otras medidas para resolver el rezago en este rubro, la cual consideraría la contratación de más impartidores de justicia.

Edel Osuna
Edel Osuna
Contenido Relacionado
Donald Trump responde a las múltiples teorías conspirativas sobre su muerte: "Son fake news"
Internacional / Mundo

Donald Trump responde a las múltiples teorías conspirativas sobre su muerte: "Son fake news"

Septiembre 02, 2025

Con su tono característico, el presidente explicó pasó el fin de semana largo jugando golf en su club privado en Virginia y concediendo entrevistas

Trump anuncia operativo militar antidrogas en el Caribe; fuerzas de EU atacan embarcación venezolana
Internacional / Mundo

Trump anuncia operativo militar antidrogas en el Caribe; fuerzas de EU atacan embarcación venezolana

Septiembre 02, 2025

El presidente estadounidense confirmó que fuerzas de Estados Unidos dispararon contra una embarcación cargada con droga que zarpó desde Venezuela

¿Donald Trump está enfermo y podría fallecer? Hoy dará un mensaje sobre el tema
Internacional / Mundo

¿Donald Trump está enfermo y podría fallecer? Hoy dará un mensaje sobre el tema

Septiembre 02, 2025

Tras estar ausente por varios días, el presidente estadounidense ha desatado especulaciones sobre un padecimiento médico